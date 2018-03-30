مصطفى بكري: المشهد الانتخابي في مصر أشبه بالملحمة التاريخية.. فيديو

قال النائب مصطفى بكرى، إن الوطن مر بأحداث مهمة بعد ثورة 30 يونيو وواجه تحديات داخلية وخارجية للحفاظ على الوطن،كما حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الإنجازات خلال السنوات الأربعة الماضية، لافتًا إلى أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية يعتبر حد فاصل بين مرحلة وأخرى.



وأضاف بكري،خلال حديثه ببرنامج " نهاية الأسبوع" المذاع على فضائية " دريم"، أن المرحلة الماضية شهدت لغطا وشائعات عديدة حول مقاطعة الانتخابات وسخط بعض الفئات المعينة حول زيادة الأسعار نتيجة للإصلاح الاقتصادى وتأثير الإعلام الممنهج خارجيًا والذي يستهدف النيل من الوطن، مؤكدًا أن الشعب المصرى أطاح بكل هذه الافتراضات.



وأشار إلى أن الشعب المصري دشن ملحمة تاريخية خلال الأيام الثلاثة الماضية،نتيجة لوعيه للتحديات التى يواجهها الوطن فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الشعب المصرى شارك فى الانتخابات لإرسال رسالة للعالم كله بالتحضر والديمقراطية التى تعيشها مصر فى الوقت الحاضر.

