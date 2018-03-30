وزير الأوقاف: الشهادة منحة وفضل من الله.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الشهادة أمل وكان أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم ) يتمنونها، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه».



وأضاف جمعة خلال إلقائه لخطبة الجمعة اليوم بعنوان «الأمل»، أن من يموت فى سبيل الله فيكرمه الله بأن يكون فى منزلة الشهداء أى مع النبيين والصديقين فى الفردوس الأعلى وذلك كما قال المولى فى كتابه الكريم { وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا}، واليقين فى هذه المنحة هو إصطفاء وفضل من الله على عباده الذين يصطفيهم للشهادة لقوله تعالى { ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا}، فالله عز وجل هو الذى يصطفي الأنبياء ويختار الشهداء ويصطفيهم ويكرمهم.



حضر الصلاة اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية والقائم بأعمال المحافظ، والدكتور أيمن مختار السكرتير العام، والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف، واللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن، والدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرأن الكريم، بمسجد الشهيد عفيفي سعيد في شبين الكوم.