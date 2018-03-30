شمال سيناء في أسبوع .. حرحور يطالب بوضع تصور لمنطقة الصناعات الثقيلة.. ويشدد على الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها

حرحور يطالب بوضع تصور لمنطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء

محافظ شمال سيناء يشدد على الاهتمام بشكاوى المواطنين في سيناء وسرعة حلها

احتفالية تحت شعار "سيناء يد واحدة ضد الإرهاب" واستخراج 287 وثيقة أمان للمرأة المعيلة

شهدت محافظة شمال سيناء تنفيذ عدد من الانشطة التي تهم المواطنين في إطار الخدمات التي تقدمها المحافظة تنفيذا لخطط التنمية علي أرضها.وأكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أن المواطن السيناوى على درجة كبيرة من الوعى السياسى فى الانتخابات الرئاسية، حيث خرج بكثافة إلى لجان الانتخابات والتصويت فى مختلف لجان الانتخابات الرئاسية.أعلن المحافظ فى اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة المنعقد برئاسته ، وبحضور اللواء أشرف البغدادى مساعد مدير الأمن ، عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، رؤساء مجلس المدن، ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء الأجهزة والمصالح الحكومية ، أن المواطن كان متفهما للظروف الحالية وكان حريصا على دعم الدولة.وأشار إلى أن نسبة التصويت غير متوقعة نظرًا للظروف التي تمر بها محافظة شمال سيناء وتنفيذ العملية الشاملة سيناء 2018 ، مؤكدا أن نسبة المشاركة على مستوى المحافظة أعلى من بعض محافظات الجمهورية، وأنه لولا الظروف لاحتلت شمال سيناء المركز الأول على مستوى المحافظات.وقال المحافظ إن خروج المواطنين إلى لجان الانتخابات يدل على أن المواطن السيناوى يتفهم الظروف الاستثنائية التى تمر بها محافظة شمال سيناء ، وأن ذلك يكون له مردود طيب وتكون محافظتنا فى عداد المحافظات المتقدمة ، حيث أن المحافظة أثبتت وجودها من خلال هذه الانتخابات .وأضاف المحافظ أن الإجراءات الأمنية المشددة التى نفذتها قوات الجيش والشرطة شجعت المواطن السيناوى على الشعور بالأمن والأمان والخروج بأسرته إلى لجان الانتخابات ، ولولاها لما تمكن المواطن من الإدلاء بصوته فى أمان واستقرار , وأكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور ، علي ضرورة الاهتمام بشكاوى ومشاكل المواطنين والعمل على سرعة حلها.وطالب المحافظ خلال المجلس التنفيذى مديرى مديريات الخدمات ورؤساء الأجهزة بسرعة الرد على المكاتبات وشكاوى المواطنين التى ترد إلى المحافظة من بعض الجهات الرسمية مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، الى جانب العمل على حل مشاكل المواطنين.وأضاف المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذى التى عقدت برئاسته أنه يجب الرد على مكاتبات رئاسة الجمهورية خلال 48 ساعة، وعلى رئاسة مجلس الوزراء خلال 72 ساعة، والتركيز على ضرورة التفاعل مع المواطنين وسرعة حل مشاكلهم بالتنسيق مع مجالس المدن والمديريات والجهات المعنية .. مع اللقاء الدورى مع تلك الجهات لعرض المشاكل الموجودة أولا بأول.وشدد على الرقابة التموينية والمرور على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسواق والسلع الموجودة ، والتأكد من تواريخ صلاحية المنتجات من خلال مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى بتنظيم حملات مشتركة لمراقبة الأسعار ومدة الصلاحية .. إلى جانب الرقابة على الجمعيات الاستهلاكية الفئوية داخل المصالح الحكومية لتوفير المنتجات للعاملين بأسعار مناسبة ووفقا لاحتياجاتهم.وطالب جميع المديريات والإدارات المركزية بحصر جميع أصول الدولة الغير مستغلة من المنشآت والمبان والأراضى الفضاء، مطالبا جميع الجهات بعمل الحصر المناسب.كما طالب اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء بوضع تصور لمنطقة الصناعات الثقيلة المقرر إقامتها على مساحة 87 ألف فدان وعمل مخطط تفصيلى لها فى موعد لا يتجاوز منتصف أبريل القادم2018م .ووجه المحافظ مجلس مدينة بئر العبد بتسليم الأرض المخصصة لقرى الصيادين المقرر إقامتها، وتحديد أراضى أخرى لإنشاء 4 قرى أخرى فى منطقة التلول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما وجه المحافظ بالانتهاء من المشروعات المعطلة لسرعة البدء فيها واستكمالها ومنها قصر ثقافة العريش، والمشروعات الأخرى التى تحتاج إلى تكملة.ونظمت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون بالاشتراك مع إدارة التربية الخاصة وتوجيه التربية الاجتماعية، احتفالية خاصة، تحت شعار "سيناء ضد الإرهاب".وأقيمت الاحتفالية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وإشراف المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم.وأكدت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذه الاحتفالية تهدف إلى التأكيد على الوقوف يدا واحدة في مواجهة الإرهاب، وأن كل سيناء ضد الإرهاب، مشيرة إلى أن الجميع ويؤيدون القوات المسلحة والشرطة فى الحرب على الإرهاب من خلال العملية الشاملة لمواجهة الإرهابيين. من جانبها، أعلنت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة أن الاحتفالية تأتي في ظل اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة وبمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون لذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمنت عروضًا فنية ورياضية، إلى جانب ماراثون للمشي وآخر للدراجات باشتراك قيادات مديرية التربية والتعليم وإدارة العريش التعليمية ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين.وقد ساهمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء في حل أزمة تلقي طلاب الثانوية العامة الدروس استعدادا للامتحانات في ظل الظروف التي تعيشها المحافظة حاليا في حربها ضد الإرهاب، حيث قرر الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة استضافة طلاب الثانوية العامة بالمنشآت الرياضية لشرح المناهج الدراسية بها.وجاء قرار «عبد الوهاب» بعد إعطائه توجيهات لمديري مراكز الشباب بفتح قاعات مراكز الشباب والأندية بأحياء مدينة العريش للتخفيف عن طلاب الثانوية العامة من صعوبة التنقل إلى مناطق وسط المدينة لحضور الدروس بسبب الظروف التي تشهدها العريش حاليا.من جانبه استمر فرع المجلس القومي للمرأة في شمال سيناء في استخراج وثيقة أمان للمرأة المعيلة ومنحها كهدية مجانية للمرأة السيناوية، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة المصرية. تم استخراج 287 وثيقة أمان وأعلنت الاعلامية حسناء الشريف، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، أنه تم التركيز على المرأة المعيلة، مشيرة إلى أن هذه الوثائق ضمن 750 وثيقة وافقت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس على توزيعها على المرأة السيناوية كهدية الدولة للمرأة المعيلة بمناسبة احتفال المرأة المصرية بعيدها الوطني، حيث سبق استخراج 88 وثيقة وتوزيعها على السيدات المعيلات.وجار استكمال استخراج باقي الوثائق وتوزيعها على سيدات قرية الروضة مركز بئر العبد وعدد من السيدات المعيلات على مستوى المحافظة.