البدوي: انتخابات رئاسة الحزب احتفالية كبيرة للوفديين.. فيديو وصور

وصل الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد للإدلاء بصوته فى انتخابات رئاسة الحزب، والتصويت على تعديلات اللائحة.



وقال البدوى فى تصريحات لـ" صدى البلد"، إن انتخابات حزب الوفد اليوم احتفالية كبيرة يقيمها الوفديون من أجل انتخاب رئيسهم الجديد.



وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه لأول مرة يشارك كرئيس حزب فى انتخابات رئاسة الوفد وهو غير مرشح بعد انتخابه كرئيس حزب لدورتين متتاليتين.



ويجرى حزب الوفد انتخاباته الداخلية اليوم، لانتخاب رئيس جديد للحزب لخلافة الدكتور السيد البدوي، وذلك بعد توليه رئاسة الحزب لمدة 8 سنوات خلال فترتين.



ويترشح فى انتخابات رئاسة حزب الوفد كل من المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده.



ومن المقرر أن يصوت أعضاء الهيئة الوفدية على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوى.