ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

برلمان

البدوي: انتخابات رئاسة الحزب احتفالية كبيرة للوفديين.. فيديو وصور

الجمعة 30/مارس/2018 - 01:58 م
انتخابات رئاسة حزب
انتخابات رئاسة حزب الوفد
معتز الخصوصي تصوير : صلاح مهدى
وصل الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد للإدلاء بصوته فى انتخابات رئاسة الحزب، والتصويت على تعديلات اللائحة.

وقال البدوى فى تصريحات لـ" صدى البلد"، إن انتخابات حزب الوفد اليوم احتفالية كبيرة يقيمها الوفديون من أجل انتخاب رئيسهم الجديد.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه لأول مرة يشارك كرئيس حزب فى انتخابات رئاسة الوفد وهو غير مرشح بعد انتخابه كرئيس حزب لدورتين متتاليتين.

ويجرى حزب الوفد انتخاباته الداخلية اليوم، لانتخاب رئيس جديد للحزب لخلافة الدكتور السيد البدوي، وذلك بعد توليه رئاسة الحزب لمدة 8 سنوات خلال فترتين.

ويترشح فى انتخابات رئاسة حزب الوفد كل من المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء الهيئة الوفدية على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوى.
البدوي: انتخابات رئاسة الحزب احتفالية كبيرة للوفديين.. فيديو وصور
البدوي: انتخابات رئاسة الحزب احتفالية كبيرة للوفديين.. فيديو وصور
البدوي: انتخابات رئاسة الحزب احتفالية كبيرة للوفديين.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم

5 فوائد مدهشة لشرب الماء مع الليمون والعسل

البدوي: انتخابات رئاسة الحزب احتفالية كبيرة للوفديين.. فيديو وصور

محمد بن سلمان: «الإخوان» حاضنة للإرهاب.. والتخلص من التطرف ضرورة حتمية

«المصري» وكيلا لـ«طب الأزهر» بأسيوط للدراسات العليا والبحوث

شاهد.. مدافع ليستر سيتي يختار محمد صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

بلومبرج: الإصلاحات الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها

استقرار حالة الفنانة آمال فريد والنقابة تتحمل تكاليف علاجها

وزير الأوقاف يكشف عن «آية قرآنية» تبعث الأمل والطمأنينة في القلب

مقتل 17 في تحطم حافلة تقل مهاجرين في شرق تركيا

بالأرقام والصور .. 21 محترفا في أوروبا وأمريكا هذا الموسم سجلوا 87 هدفا وصنعوا 47

ننشر تفاصيل أضخم طرح لأراضى المواطنين والمستثمرين والوحدات السكنية لعام 2018/2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: إعادة فتح مستشفى نور الحياة للخصوبة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات.. مستندات

شاهد.. مدافع ليستر سيتي يختار محمد صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وزير النقل يشهد تشغيل برج التحكم في نظم الإشارات بمحطة إيتاي البارود بـ150 مليون جنيه..صور

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 لـ«يوم الأرض».. صور

بالأرقام والصور .. 21 محترفا في أوروبا وأمريكا هذا الموسم سجلوا 87 هدفا وصنعوا 47

فيديو

مصطفى بكرى: السيسى يعمل بأكثر من ذراع.. فيديو
مصطفى بكري: المشهد الانتخابي في مصر أشبه بالملحمة التاريخية.. فيديو
رشاد عبده: الرئيس السيسي أوصى وزير المالية بزيادة إيرادات الدولة.. فيديو
«الخارجية»: مؤسسات المجتمع المدنى أشادت بتنظيم الانتخابات.. فيديو
حضري مكرونة بالسجق على طريقة غادة التلي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟