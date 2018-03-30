وزير الأوقاف: كل قطرة من دماء الشهداء تزلزل الأرض تحت أقدام الإرهابيين.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن كل قطرة تبذل من دماء الشهداء لا تذهب هدرًا لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ، بل تزلزل الأرض تحت أقدام الإرهاب والإرهابيين وتبث الرعب فى قلوبهم.



وأضاف جمعة خلال إلقائه لخطبة الجمعة اليوم بعنوان «الأمل»، أن كل قطرة تبذل من دماء الشهداء فهى هرمًا وصخرة ولبنه فى بناء هذا الوطن، وتأتى يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك لقوله تعالى {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} ولقوله تعالى أيضًا {وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}.



وأشار إلى أن الشهادة نعمة وفضل وأمل لكل إنسان مخلص لدينه ووطنه ومدرك لأمر دينه ودنياه ومحب لأن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قائلًا "تحية لكل شهدائنا الأبرار".



حضر الصلاة اليوم يأتي اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية والقائم بأعمال المحافظ، والدكتور أيمن مختار السكرتير العام، والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف، واللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن، والدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرأن الكريم، بمسجد الشهيد عفيفي سعيد في شبين الكوم بمحافظة المنوفية.