خليط زيوت يقضي على مشكلة الصداع وآلام العضلات

تحاولين التخلص من مشكلة الصداع النصفي وآلام العضلات، ومللت من استخدام العقاقير الطبية التي لا تجلب لك نتيجة مرضية في كثير من الأحيان، إليكِ طريقة سهلة وبسيطة للقضاء على هذه الأزمة.



فكما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي، فهناك طريقة سهلة وبسيطة للقضاء على مشكلة الصداع النصفي وذلك من خلال دهن محيط منطقة أسفل الرأس بزيت الزيتون المضاف إليه زيت القرنفل، حيث يعمل هذا المزيج الزيتي على تقليل آلام الصداع.



ولفت الموقع إلى أن استخدام هذه الطريقة باستمرار يساعد في تقليل الالتهابات بدرجة كبيرة، فضلا عن تليين العضلات بدرجة كبيرة.