في يوم الأرض..مواجهات واعتقالات وقمع مسيرات بالضفة الغربية

اندلعت مواجهات بين عدد من شباب الفلسطينيين وجنود الاحتلال،في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلّة.



وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، أن مواجهات اندلعت قرب مدخل البيرة الشمالي، عند حاجز بيت إيل.



وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه الشبان الفلسطينيين لتفريقهم.



واندلعت مواجهات في قرية المزرعة الغربية برام الله، وفي الخليل عقب صلاة الجمعة.



وشملت المواجهات بلدة قصرة جنوب نابلس،كما اندلعت مواجهات على مدخل مدينة أريحا الجنوبي.



وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة توجهت إلى أراضي قرية قصرة جنوب شرق نابلس المهددة بالاستيلاء لزراعة الاشجار.



وأُصيب عدد من المواطنين بالاختناق في مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوب الضّفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر باندلاع مواجهات متفرقة بين شّبان وقوّات الاحتلال في باب الزاوية، تخللها إطلاق للقنابل الغازية، والصوتية، واعتلاء للجنود أسطح البنايات في المكان.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعض المواطنين بعد توقيفهم على الحاجز المعروف بحاجز عبد، الذي يبعد عشرات الأمتار عن الحرم الإبراهيمي الشريف، ونقلتهما إلى جهة مجهولة دون معرفة هويتهما.



وشدّدت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية، وعززت الإغلاقات العسكرية، وأوقفت المواطنين على الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية، المحيطة بالحرم الإبراهيمي، وذلك بهدف إعاقة وصولهم إليه.