بعثة الاتحاد الإفريقي للانتخابات تشيد بحسن سير العملية الانتخابية الرئاسية بمصر

أشادت بعثة الاتحاد الأفريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، والتى يرأسها السفير عبد الله ديوب وزير خارجية مالى الأسبق بحسن سير العملية الانتخابية الرئاسية في مصر والتي جرت أيام 26 و27 و28 مارس الجاري على مستوى الجمهورية.
وقال ديوب - في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة بالقاهرة - إن الانتخابات تمت فى جو سلمى للغاية وفى بيئة آمنة، مشيرا إلى كثافة التصويت من قبل المرآة وتسهيل عملية التصويت لكبار السن، مشيرا إلى أن معظم اللجان الانتخابية كانت سهلة الوصول اليها من قبل الناخبين.
وأضاف ديوب، أن البعثة شاركت في متابعة الانتخابات حيث توجه المواطنون للتصويت فى الانتخابات الثالثة من نوعها منذ ثورة ٢٥ يناير والتي تنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى.
لافتا إلى أن الاتحاد الأفريقى تلقى دعوة من السلطات في مصر والهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة في المتابعة وراى رئيس الاتحاد الافريقى إرسال بعثة ضمت ٤٠ مراقبا من مختلف أعضاء البرلمان الأفريقى والسفراء والمجتمع المدنى والمستقلين، وتم نشر المراقبين في ١٠ محافظات من ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن البعثة عملت وفقا للقوانين المصرية من أجل مراقبة وتقييم التصويت فى البلاد.. مشيرا الى أنه بعد وصول البعثة تواصلت مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات وحملتى المرشحين الاثنين ومع رئيس بعثة الجامعة العربية وهذه الاجتماعات حضرتها رئيسة بعثة الكوميسا.
وقال ان البعثة تابعت تحضيرات الانتخابات وستصدر بيانها الموزع فى الموقع الالكترونى الخاص بالاتحاد الافريقى وسيكون البيان الختامى الشامل.