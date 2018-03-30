بعثة الاتحاد الإفريقي للانتخابات تشيد بحسن سير العملية الانتخابية الرئاسية بمصر



وأوضح أن البعثة عملت وفقا للقوانين المصرية من أجل مراقبة وتقييم التصويت فى البلاد.. مشيرا الى أنه بعد وصول البعثة تواصلت مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات وحملتى المرشحين الاثنين ومع رئيس بعثة الجامعة العربية وهذه الاجتماعات حضرتها رئيسة بعثة الكوميسا.



وقال ان البعثة تابعت تحضيرات الانتخابات وستصدر بيانها الموزع فى الموقع الالكترونى الخاص بالاتحاد الافريقى وسيكون البيان الختامى الشامل.

لافتا إلى أن الاتحاد الأفريقى تلقى دعوة من السلطات في مصر والهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة في المتابعة وراى رئيس الاتحاد الافريقى إرسال بعثة ضمت ٤٠ مراقبا من مختلف أعضاء البرلمان الأفريقى والسفراء والمجتمع المدنى والمستقلين، وتم نشر المراقبين في ١٠ محافظات من ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية.