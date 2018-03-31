الفيوم فى أسبوع.. الانتخابات الرئاسية تتصدر المشهد في المحافظة.. ونيافة الأنبا أبرام يعود إلى الفيوم بعد غياب 8 أشهر

محافظ الفيوم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

«النور» بالفيوم يخصص سيارات لنقل الناخبين إلى اللجان

مدير أمن الفيوم يوجه القوات بإحضار مريضة من منزلها للإدلاء بصوتها

أسقف الفيوم يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

عروض فنية ومسرحية في ختام حملة ترشيد استهلاك المياه بالفيوم

الأورمان توزع ملابس جديدة على 20 ألف طفل استعدادا ليوم اليتيم

شهدت محافظة الفيوم خلال هذا الأسبوع أحداثا وفعاليات ومؤتمرات متنوعة ومتعددة فى مختلف المجالات تضمنت مايلي.أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمحافظة الفيوم نتائج الفرز النهائية للانتخابات الرئاسية، حيث حصل السيسي على 732609، وموسى مصطفى موسى على 26883 ، والأصوات الباطلة 59539 صوتا.عاد إلى الفيوم بعد رحلة دامت 8 أشهر قضاها معتكفا بدير وادى النطرون نيافة الأنبا ابرام أسقف الفيوم ومطران دير العزب، ووصل نيافة الأنبا إبرام عصر اليوم الى دير العزب بالفيوم وبصحبته نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن ونيافة الحبر الجليل الأنبا لوكاس ونيافة الحبر الجليل الأنبا أغاثون ونيافة الحبر الجليل الأنبا صليب وعدد من قيادات الكنيسة.ثم توجه بعد ذلك الى كنيسة القديس الشهيد مار جرجس وعقد لقاء فى التاسعة من مساء اليوم مع القيادات المسيحية و أستقبل الاخوة المسلمين والمهنئين له بسلامة العودة إلى الفيوم.وسط العاصفة الترابية لم يترك عمر العشيرى عمدة قرية جردوا بمركز اطسا اللجان الانتخابية وأصر على استقبال الناخبين من ابناء القرية ونجوعها وتوصيلهم الى اللجان الانتخابية، خاصة بعد مد التصويت الى الساعه العاشرة مساء.وعقد الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم اجتماعا مع العاملين بالمديرية والعمال، لتوجيه الشكر لهم على المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية.وخلال كلمته أكد أن المشاركة الإيجابية والنزول للانتخابات الرئاسية أمام العالم من أجل الوقوف جنبًا إلى جنب مع هذا الوطن العزيز مصرنا الغالية الذي أعطى لنا الكثير والكثير فهى بلدنا ومن الواجب الوقوف بجانبها والحفاظ عليها، حتى نظهر أمام العالم أجمع بصورة مشرفة.كما أدلى الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية باللجنة رقم 6 بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات.وعقب ذلك، أجرى "سامي"، جولة تفقدية على عدد من اللجان الانتخابية شملت لجنة مدرسة الشهيد أحمد زكي لطيف، ولجنتي مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية للتعليم الأساسي، إضافة للجنتي مدرسة مدينة فارس للتعليم الأساسي.وأكد محافظ الفيوم على جموع المواطنين النزول بكثافة والمشاركة الإيجابية فى الساعات المتبقية من اليوم الثالث للانتخابات، للتعبير عن رأيهم بكل حرية وممارسة حقهم الدستورى في اختيار رئيسهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.وأضاف أن نسبة المشاركة في الانتخابات تعد المرآة المعبرة عن وعى المواطن بحقوقه السياسية، ووجه نداءً إلى الشباب والشخصيات العامة لتكثيف جهودهم لحشد المواطنين لكي ننقل صورة حضارية لمصر لمختلف دول العالم.ومن جانب أنسانى انتقل المستشار رئيس لجنة تطون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حاملا في يده ورقة الاقتراع، إلى سيارة الإسعاف التي تقلّ المواطن "عادل فرحات محمود - ٦٠ سنة"، الذي أصيب بأزمة صحية مفاجئة أقعدته عن الحركة، وتوجه للجنة الانتخابات فاستغاث بسيارة الإسعاف التي نقلته إلى اللجنة.وبمجرد علم القاضي المسؤول عن اللجنة بالحالة الصحية للمواطن انتقل باستمارة التصويت إلى سيارة الإسعاف وتمكن المواطن من التصويت.ووسط هتافات "الجزيرة فين.. الناخبين أهم" حرص أهالى قرية دار السلام التابعة لمركز طامية بالفيوم، على التوجه إلى اللجان الانتخابية للمشاركة في التصويت ردًا على ما تثيره بعض القنوات من عدم حضور الناخبين للاقتراع فى مصر.كما شارك حزب النور بمحافظة الفيوم فى الانتخابات الرئاسية بإنشاء غرف عمليات رئيسية لتلقى أى بلاغات تعوق العمل أمام اللجان للانتقال والعمل على إزالتها.كما خصص حزب النور سيارات ميكروباص بجميع المراكز والأحياء الشعبية لنقل الناخبين من منازلهم الى المقرات الانتخابية.صرح المحاسب أحمد جابر نائب أمين البندر لحزب النور بالفيوم بأنه تم أيضا تخصيص مجموعات عمل من شباب الحزب أمام جميع مقرات اللجان الانتخابية لإرشاد الناخبينبأماكن وعناوين لجانهم الانتخابية.أصدر اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، أوامر لأحد الضباط وأمناء الشرطة باصطحاب سيدة عجوز تبلغ من العمر 74 عاما تدعى حمديه إبراهيم، من قرية عتامنة الجعافرة، مركز شرطة إطسا من منزلها، بعدما أبلغته أسرتها أثناء تفقده للانتخابات اليوم برغبتها للإدلاء بصوتها الانتخابى.توجه أفراد الشرطة لمنزل السيدة وتم إصطحابها بسيارة الشرطة من منزلها بالقرية لتدلى بصوتها ثم اعادتها مرة اخرى لمنزلها.ووجهت السيدة واسرتها خالص الشكر الى اللواء خالد شلبى مدير امن الفيوم على هذه اللفته الطيبة والانسانيكما أدلى الأنبا ابرام أسقف عام الفيوم بصوته في لجنة مدينة فارس للتعليم الأساسي بمحافظة الفيوم اليوم الاثنين، في الانتخابات الرئاسية، التي بدأت اليوم ولمدة 3 أيام.وأكد الأنبا إبرام، أسقف عام الفيوم، أنه انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة "لاستمرار مسيرة التنمية والبناء التي قام بها وللأمن والأمان الذي نعيش فيه".كما تفقد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، لجان انتخابات الرئاسة التي تجرى اليوم ولمدة 3 أيام ببعض مدارس المحافظة.وأجرى "سامي"، جولة تفقدية للجنة انتخابات مدرسة عزة زيدان للتعليم الأساسى.اختتمت فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بالفيوم تحت شعار "النقطة بتفرق" والتي أطلقت بقرية العامرية التابعة لمركز الفيوم لمدة 7 أيام بمشاركة الأوقاف والأزهر الشريف وجهاز شئون البيئة بكوم أوشيم والشباب والرياضة والتربية والتعليم وقصر ثقافة الفيوم.وأشار اللواء هشام محمد درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم إلى أن اليوم الختامى شهد عدة فقرات مسرحية وغنائية نفذها قصر ثقافة الطفل لتوصيل رسائل توعية لحث المواطنين والمشاركين على ترشيد استهلاك المياه كما تم تسليم الجوائز وكأس الشركة للفريق الفائز بدورى المياه.وأكد اللواء هشام درة أنه تم استهداف كافة المواطنين بالقرية وتنفيذ الأنشطة التوعوية المناسبة لكل فئة حيث تم تنفيذ ندوات وطابور صباح ومسرح عرائس وحكى أطفال بمدارس القرية والمعاهد الأزهرية كما تم تنفيذ ندوات وورش تعليم سباكة للسيدات بمركز شباب القرية بالتعاون مع الوعظ والإرشاد هذا بجانب الأمسيات الدينية التوعوية داخل مساجد القرية.أعلن المركز الإعلامي لجمعية الأورمان، أن الجمعية بدأت فعاليات احتفالاتها بيوم اليتيم لهذا العام بتوزيع ملابس جاهزة جديدة على 20 ألف طفل يتيم بمحافظات الصعيد والفيوم والقاهرة بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية وتحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى.وأكد أحمد مؤمن المستشار الإعلامى لجمعية الأورمان، أن توزيع الملابس الجديدة على الأطفال الأيتام يتم من خلال اصطحاب الأطفال إلى أكبر المراكز التجارية المتخصصة فى بيع الملابس الجاهزة وإتاحة الفرصة لكل طفل لكى يختار ما يناسبه.وأشار الى أن توزيع الملابس الجديدة على الأطفال الأيتام سوف يستتبعه سلسلة من الفعاليات سوف تعلن عنها الجمعية تباعا وسوف يتم تنظيم الفعاليات فى القاهرة والمحافظات بالتعاون مع المحافظين وتحت رعايتهم وبحضورهم.