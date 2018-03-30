غادة والى: معايير دولية لإنهاء قوائم الانتظار بمعاش كرامة

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن فريق عمل برنامج تكافل وكرامة سيزور محافظة أسوان في الفترة من ١ إلى ٣ أبريل، لتفعيل العمل بلجان الفحص الطبي ببرنامج كرامة وتدريب إعداد جديدة من أطباء المحافظة العاملين على التقييم الوظائفي (تحديد درجة العجز والإعاقة) لمستفيدي كرامة.



يأتي ذلك لسد الاحتياجات و تقليص قوائم الانتظار من المتقدمين للحصول على معاش كرامة، في لجنة المجلس الطبي بأسوان و اللجنة الطبية بمستشفى كوم امبو و اللجنة الطبية بوحدة صحة الاسرة بالنزل و اللجنة الطبية بمستشفى نصر النوبة المركزي، فى إطار سلسلة من الإجراءات التى يقوم بها فريق البرنامج لتحقيق أعلى معدلات الأداء بشفافية وعلى أسس علمية وسبق ان تم تدريب 273 طبيبا في 27 محافظة لإجراء تقييم القدرات الوظائفية لمتقدمي برنامج كرامة باستخدام الأداة المستحدثة.



وأوضحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك تطويرا كبيرا يحدث فى عملية الكشف والتقييم فلم يكن هناك معايير لتقييم نسب الإعاقة أو قدرة الشخص على العمل. وكان إجراء يتم التقييم بناءً على الملاحظة النسبية.



وحاليا تم تصميم أداتان للقياس نسبة الإعاقة للأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم النقدي "كرامة" وتحديد قدرتهم على العمل من عدمه فهناك أداة تقييم لأكثر من 15 سنة وأداة تقييم لأقل من 15 سنة، طبقًا للمعايير الدولية في هذا الشأن مع مراعاة موضوعية وشفافية الأداة.



وصرحت نفين القباج مساعد وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية بأنه تخفيفا على المتقدمين للحصول على الدعم النقدى (كرامه ) تم تخصيص خط ساخن رقم: 022641700 – للتقديم من خلال وتم بالفعل تدريب العاملين على هذا الرقم لاستقبال مكالمات المتقدمين تم تسجيل 31,862 حالة حتى الان كما اصبح متاحا التسجيل عبر الموقع الالكترونى وبالفعل قام 354,548 حالة بالتسجيل عبر الموقع حتى الان.



وأضافت أنه تم إعداد دليل إرشادي يستهدف الأطباء العاملين بالمجالس الطبية المتخصصة لإجراء التقييمات المختلفة طبقًا لنوع الإعاقة (الحركية، السمعية، البصرية، الذهنية، والأمراض المزمنة)، وميكنة نظام الفحص الطبى للمتقدمين للحصول على الدعم النقدى كرامه وتزويد المجالس الطبية بعدد 130 تابلت.