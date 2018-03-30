ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

برلمان

اكتمال النصاب القانوني لعمومية حزب الوفد لاختيار رئيسه..صور

الجمعة 30/مارس/2018 - 03:10 م
انتخابات رئاسة حزب
انتخابات رئاسة حزب الوفد
فريدة على - معتز الخصوصي تصوير: صلاح مهدى
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية وغير العادية لانتخابات رئاسة حزب الوفد والتصويت على تعديلات اللائحة.

ويجرى حزب الوفد انتخاباته الداخلية، اليوم الجمعة، لانتخاب رئيس جديد للحزب لخلافة الدكتور السيد البدوي، الرئيس الحالي للحزب، وذلك بعد توليه رئاسة الحزب لمدة 8 سنوات خلال فترتين.

ويترشح فى انتخابات رئاسة حزب الوفد كل من المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده.

كما من المقرر أن يصوت أعضاء الهيئة الوفدية على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوى.
اكتمال النصاب القانوني لعمومية حزب الوفد لاختيار رئيسه..صور
اكتمال النصاب القانوني لعمومية حزب الوفد لاختيار رئيسه..صور
اكتمال النصاب القانوني لعمومية حزب الوفد لاختيار رئيسه..صور
اكتمال النصاب القانوني لعمومية حزب الوفد لاختيار رئيسه..صور
اكتمال النصاب القانوني لعمومية حزب الوفد لاختيار رئيسه..صور

ترشيحاتنا

تداول 20 سفينة بضائع عامة وحاويات بموانئ بورسعيد

6 مصائب وأحزان ضربت الجبلاية فى 2018..رحيل مؤسس التسويق الفضائى..و"كوبر" على كف عفريت

شاهد.. نص خطاب كتبه "العندليب الأسمر" أثناء فترة مرضه

شاهد .. ملخص لمسات عمرو جمال في أول ظهور له مع هلسينكي بقميص الشهداء

نجوى فؤاد: جمعتني بـ"العندليب" علاقة قوية.. وهكذا كان يدعم المجهود الحربي

الأحد .. صرف المعاشات التأمينية لشهر أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

غادة والى: معايير دولية لإنهاء قوائم الانتظار بمعاش كرامة

"فيفا" يوجه ضربة قاسية لإنجلترا في مونديال روسيا

بكري: السيسي حصل على 97% في أشهر المحافظات المنتمية للإخوان.. فيديو

شاهد .. الصورة الأولى للفنانة آمال فريد بعد خضوعها لعملية جراحية

بوتين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات

في يوم الأرض..مواجهات واعتقالات وقمع مسيرات بالضفة الغربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار بسيطة لتنسيق التنورة الـ"sequinned".. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد أغرب إطلالات سيلين ديون

الصحة: إعادة فتح مستشفى نور الحياة للخصوبة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات.. مستندات

شاهد.. مدافع ليستر سيتي يختار محمد صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وزير النقل يشهد تشغيل برج التحكم في نظم الإشارات بمحطة إيتاي البارود بـ150 مليون جنيه..صور

فيديو

بكري: السيسي حصل على 97% في أشهر المحافظات المنتمية للإخوان.. فيديو
مصطفى بكرى عن الأحزاب السياسية: العدد فى الليمون.. فيديو
بكري يطالب بتدشين حزب سياسي للدولة..فيديو
مصطفى بكرى: السيسى يعمل بأكثر من ذراع.. فيديو
مصطفى بكري: المشهد الانتخابي في مصر أشبه بالملحمة التاريخية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟