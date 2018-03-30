6 مصائب وأحزان ضربت الجبلاية فى 2018..رحيل مؤسس التسويق الفضائى..و"كوبر" على كف عفريت

أزمات ومصائب اتحاد الكرة فى 2018

رحيل سمير زاهر ووالدة مدير المنتخب الأول

الخسارة بـ"وديتى" البرتغال واليونان وتراجع التصنيف العالمى

أندية الغلابة ترفع شعار التحدي في وجه الجبلاية

تراجع المستوى والحالة الصحية تؤجل تجديد عقد كوبر لإشعار آخر



وداعا سمير زاهر



الخسارة فى وديتى البرتغال واليونان



تعرض منتخب مصر الأول للتعثر فى أولى تجاربه فى مرحلة الإعداد للمشاركة فى نهائيات مونديال روسيا المزمع انطلاقها خلال شهر يونيو المقبل.



مكمن التعثر ليس فى الخسارة أمام البرتغال واليونان لكن ظهر واضحا ان الارجنتيني كوبر ليس لديه رؤية واضحة فى الاستقرار على تشكيلة الفراعنة الكبار الأساسية المقرر أن يشارك من خلالها فى نهائيات كأس العالم.



ورغم أن المنتخب الأول أجاد وبدا في طريقه لتحقيق انتصار ثمين على بطل أوروبا منتخب البرتغال إلا أن مهاجم ريال مدريد والفائز بجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو سجّل هدفين في الوقت بدل الضائع ليحرم الفراعنة من الفوز.



وفرط مدرب الفراعنة فى تحقيق فوز معنوي ثمين على بطل أوروبا بعدما لجأ الى طريقته الدفاعية العقيمة التى لا تسمن ولا تغنى وقام بحسب افضل لاعب فى صفوف المنتخب محمد صلاح الذي شكل خطورة حقيقية على المرمى البرتغالي وأرهق دفاعات المنافس.



كوبر لم يستوعب ان تحقيق الفوز على بطل أوروبا بحاجة الى الحفاظ عليه حتى الرمق الأخير ومنح المنافس تحقيق الفوز فى دقائق معدودة بعدما أراح الدفاعات البرتغالية من خطر صلاح ليوقع كريستيانو رونالدو هدفين من إبداعاته فى اللحظات الأخيرة.



واختلف الأمر فى مباراة مصر الودية الثانية أمام اليونان والتى تلقى فيها المنتخب الاول خسارة بهدف وحيد ولكن إلى الأسوأ ودفع كوبر بالبدلاء بداعى تجربة جميع اللاعبين فى معسكر سويسرا وظهر الغالبية منهم فى حالة غريبة ولم تظهر العناصر حبيسة الدكة بالشكل المطلوب على المستوى الدولى.



الخواجة الأرجنتيني يصر بشكل غريب على إفقاد منتخب مصر هيبته فى اللقاءات الودية ولا ينظر الى نتيجة اللقاء على الإطلاق رغم أنها تساهم فى التقدم بالمنتخب فى التصنيف العالمى.



تراجع الفراعنة فى التصنيف العالمى

خسر منتخب مصر أكثر من 100 نقطة كاملة في تصنيف الفيفا لمنتخبات العالم، عقب هزيمته في مباراتيه الوديتين أمام منتخبي البرتغال واليونان.



وكان منتخب مصر يمتلك 687 نقطة في تصنيف الفيفا، وضعته في المركز 44 على مستوى العالم، والمركز الخامس على مستوى قارة أفريقيا.



وفي حال كان نجح منتخب مصر في الفوز على منتخبي البرتغال واليونان كان سيحصد 57 نقطة كاملة، وكان سيصل رصيده من النقاط الى 744 نقطة، ولكن بهزيمة المنتخب أمام البرتغال واليونان فقد رسميا 51 نقطة ليتراجع رصيده ويصبح 636 نقطة فقط بدلا من 687، أي أن منتخب مصر خسر 108 نقطة كاملة بسبب عدم الفوز على البرتغال واليونان.



صدام قوى بين أندية القسم الثانى واتحاد الكرة

اتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة قرارا بإقامة دورى المحترفين للقسم الثانى فى الموسم الجديد يتكون من 18 ناديا فقط أسوة بالدورى الممتاز، ومن مجموعة واحدة بدلا من 3 مجموعات.



واتفق أعضاء المجلس على هبوط 10 فرق من كل مجموعة للدرجة الثالثة بنهاية الموسم الحالى، ليكون مجموع الفرق الهابطة 30 فريقا، بحيث يشارك فى الممتاز "ب" الجديد 18 ناديا فقط هم الـ6 فرق الأوائل من كل مجموعة.



هذا القرار تسبب فى حالة من الغضب بين أندية القسم الثانى وتم التصويت خلال الجمعية العمومية الطارئة التى انعقدت فى أحد الفنادق بمدينة 6 اكتوبر على رفض جميع القرارات بشأن إقامة دوري المجموعة الواحدة للممتاز ب والإبقاء على نظام الثلاث مجموعات كما هو بصعود الأول من كل مجموعة وهبوط خمس أندية ومن الموسم القادم هبوط ثلاث أندية، اما مطالب اندية القسم الثالث إلغاء دورة الترقي على أن يكون الصعود مباشر من القسم الثالث للممتاز ب مع زيادة الموارد المالية.



وتم تشكيل لجنة من الأندية الحاضرة لعرض المطالب على اتحاد الكرة من شمال الصعيد شعبان عبدالغني رئيس مركز شباب اطسا والمستشار جمال عويس ممثل لبني سويف واللواء احمد سليمان محمد رئيس نادي أسوان.



ومن اندية الوجه البحري محمود عمران رئيس نادي سيدي سالم من كفر الشيخ ومصطفى الشامي عضو مجلس بلدية المحلة و ايهاب عبدالله رئيس نادي دمنهور ونور رسلان من نادي الحمام بمطروح، وفي القاهرة والقناة هاني سعيد نادي جولدي وطارق السيد نادي الأوليمبي ومحمود عبدالله نادي القنطرة ممثلا عن الإسماعيلية



كوبر على كف عفريت

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة تأجيل تجديد عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى الأول لما بعد انتهاء الفراعنة من المشاركة فى نهائيات مونديال روسيا المزمع إقامتها خلال شهر يونيو المقبل.



وتتجه النية لدى مسئولى الجبلاية الى عدم التسرع وعقد جلسة مع كوبر لتجديد عقده عقب النتائج المخيبة للآمال فى معسكر سويسرا الأخير فى مباراتى البرتغال واليونان الوديتين وعدم الوقوف من جانب الجهاز الفنى على التشكيل الرئيسي للفراعنة الكبار حتى الآن.



ودعا العديد من أعضاء الجبلاية ابوريدة إلى التأنى فى ملف تجديد عقد كوبر والانتظار إلى ما بعد انتهاء المنتخب الاول من المشاركة فى نهائيات المونديال ووضوح مدى نجاح الخواجة الأرجنتينى وصلاحيته فى قيادة الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا فى الكاميرون من عدمه إلى جانب الاطمئنان على النواحى الصحية للخواجة الأرجنتيني لاسيما وانه عانى خلال الآونة الأخيرة من بعض المتاعب.

لم تكن حظوظ اتحاد الكرة منذ انطلاقة العام الجارى على وفاق مع أحلام مسئوليه على الصعيد المحلى والعالمى ودخل مسئولى الجبلاية فى أزمات ومروا بمصائب لم تكن في الحسبان.فقد مسئولو الاتحاد رمزا من رموزها وعلامة فارقة فى تاريخ 5 شارع الجبلاية سمير زاهر رئيس مجلس الادارة السابق الذى يعتبر بمثابة المؤسس الأول لمفهوم التسويق الرياضى عبر الفضائيات.الى جانب التراجع الرهيب فى تصنيف الفراعنة الكبار عقب تلقى الخسارة فى مبارتي البرتغال واليونان الوديتين فضلا عن الارتباك وعدم حسم أزمة ملف التجديد للخواجة الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الأول.توفى سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق عقب صراع طويل مع المرض وشيع المئات جثمان الراحل من مسجد عمر بن عبد العزيز بمصر الجديدة، إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة بـ6 أكتوبر، وذلك بحضور نجل شقيقه الإعلامي سيف زاهر، وعدد كبير من الرياضيين.وشارك المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والعامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وحلمى طولان، المدير الفنى لطلائع الجيش، في أداء صلاة الجنازة وتشييع الجثمان من مسجد عمر بن عبد العزيز بمصر الجديدة، كما شارك زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وجمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، في صلاة الجنازة.وكان على رأس الحضور لمسجد عمر بن عبد العزيز، الكابتن أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، والكابتن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، وحازم إمام لاعب الزمالك السابق.وغاب المهندس هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تشييع جثمان الراحل سمير زاهر رئيس الجبلاية السابق إلى مثواه الأخير من مسجد عمر بن عبدالعزيز فى مصر الجديدة.جاء ذلك نظرًا لسفر أبوريدة إلى كولومبيا من أجل حضور اجتماعات المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" الخاصة بنهائيات المونديال إلى جانب مناقشة مقترحات خاصة ببطولات الشباب والناشئين.تلقى المهندس إيهاب لهيطة خبر وفاة والدته وذلك بعد ساعات قليلة من عودة بعثة منتخب مصر من معسكره المغلق في مدينة زيورخ السويسرية.وحرص خالد مرتجي وخالد الدرندلي، عضوي مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور تشييع جثمان والدة إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم.كما شهد تشييع جثمان والدة إيهاب لهيطة ايضًا حضور كل من وزير المالية عمرو الجارحي، بالإضافة إلى غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز.