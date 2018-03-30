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اقتصاد

"التخطيط القومي" ينظم "الحوار الأفريقي 2018".. يوليو المقبل

الجمعة 30/مارس/2018 - 03:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي
ينظم معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة "UNECA"، مؤتمر "الحوار الأفريقي 2018" خلال النصف الأول من يوليو تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة SDGs في أفريقيا: استراتيجات التخطيط وتعبئة الموارد".

ومن المقرر أن يشارك ما يقرب من 40 دولة أفريقية في فعاليات هذا المؤتمر وكذا دعوة عدد من الخبراء المتخصصين من مصر.

وينعقد المؤتمر خلال النصف الأول من شهر يوليو 2018 ، وبحضور عدد كبير من السادة الوزراء والسفراء والخبراء والمتخصصين.

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