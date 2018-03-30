وزير الأوقاف: دماء الشهداء هرم رابع في بناء الدولة المصرية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الشهادة اصطفاء من الله عز وجل ، وأن دماء الشهداء لا تذهب هدرا لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وأن كل قطرة من دماء الشهداء الأبرار تزلزل الأرض تحت أقدام الباطل وأهله والإرهاب والإرهابيين، وتلقي الرعب في قلوبهم، كما أنها تشكل لبنة قوية عظيمة في بناء الوطن ، وتشكل مجتمعة هرما رابعا نفخر به أيما فخر في بنائنا الحضاري القائم على روح وأعمدة وطنية فذة وراسخة ومتجذرة في أعماق الوطن والتاريخ ، كما أن كل نقطة أو قطرة أو ما دونهما من دماء الشهداء تأتي يوم القيامة شاهدة لصاحبها اللون لون الدم والريح ريح المسك.



ووجه مختار التحية لرجال الجيش والشرطة الذين استطاعوا بكفاءة واقتدار تأمين بالغين تأمين الداخل والحدود وقهر عناصر وفلول الشر والظلام من خلال العملية الشاملة ٢٠١٨ م في آن واحد، كما وجه التحية والتقدير للشعب المصري العظيم الذي أبهر ويبهر العالم دائما بوعيه وحسه الوطني وشدة إيمانه بوطنه وحبه له واستعداده الفريد للتضحية في سبيله.



وجاء ذلك خلال افتتاحه لمسجد الشهيد عفيفي سعيد عفيفي بقرية شبرا خلفوه بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.