الحرازين: خروج الفلسطينيين فى يوم الأرض رسالة موجهة للاحتلال وأمريكا

قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، إن خروج الجماهير الحاشدة فى فلسطين لإحياء الذكري الـ 42 ليوم الأرض تحمل رسالة واضحة يجب على العالم والاحتلال الإسرائيلي إدراكها جيدا .



وأضاف الحرازين، لـ"صدى البلد"، أن ما يحدث فى يوم الأرض يؤكد تمسك الشعب الفلسطينى بأرضه وأنه لا يمكن أن يتنازل عنها ويحقق حلم الرواية الإسرائيلية التى تقول أن "الكبار يموتون والصغار لا ينسون"، وها هو جيل الصغار الذي يدافع باستماتة عن أرضه ويواجه رصاص الاحتلال ويواجه القرارات الأمريكية المساندة للاحتلال من قطع المساعدات عن "الأونروا".



وأضاف القيادي بحركة فتح، أن المواجهات التى تتم الآن على الأراضي الفلسطينية تؤكد التفاف الشعب حول قيادته وتمسكه بحلم العودة الذي سيبقى.