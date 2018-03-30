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تعيين أنور عبدالعزيز عميدا لكلية صيدلة الأزهر بأسيوط

الجمعة 30/مارس/2018 - 03:17 م
الدكتور محمد أنور
الدكتور محمد أنور عبدالعزيز
محمد شحتة
أصدر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور محمد أنور عبدالعزيز، الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر، عميدا للكلية.

وتدرج عميد صيدلة أسيوط الجديد فى التعليم حتى حصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1994، ثم التحق بالدراسات العليا وحصل على الماجستير فى الكيمياء الحيوية عام 1999م، ثم الدكتوراه عام 2004 ،

وعين مدرسا بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة الأزهر فرع أسيوط فى يونيو 2004، وتدرج فى المواقع حتى أصبح رئيسا لقسم الكيمياء الحيوية فى مايو 2010، وخلال مارس الحالى صدر قرار فضيلة رئيس الجامعة بتعيينة عميدا للكلية.

وسافر أنور فى مهمة علمية لدولة اليابان جامعة توياما، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك فى مؤتمرات محلية ودولية عديدة ساهمت فى الارتقاء بالبحث العلمي والنهوض به.

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