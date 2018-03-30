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فكر دينى

خطيب الأزهر: الكذب حرام.. ويُباح في 3 حالات فقط

الجمعة 30/مارس/2018 - 03:14 م
الأزهر
الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الكذب من أخطر الخصال الذميمة التي نهى عنها الشارع الحكيم؛ فهو مستقبح شرعًا وعقلًا، وتأباه الفطرة السليمة.

وأكد «لاشين» خلال خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر بعنوان: «خطورة الكذب على الفرد والمجتمع؟»، أن الإسلام يحرم الكذب، ويحث على الصدق، ويجعله طريقًا لنعيم الجنة.

وحذر خطيب الجامع الأزهر من خطورة شيوع آفة الكذب في المجتمع، لما يترتب عليه من أضرار جسيمة تعود بالشر على الفرد والمجتمع، ويهدم استقراره، ويبدل اطمئنان أفراده قلقًا، وسعادتهم شقاء وتنعدم الثقة بين أفراده.

وأوضح الخطيب أن الحالات التي أحل فيها الشرع التخلي عن الصدق نادرة، وهي الصلح بين الناس والحرب والأمر الثالث هو كذب الزوج على زوجته حفاظًا على قوام الأسرة واستقرارها، لكن يجب ألا نلجأ إلى الكذب على الزوجة إلا فى الضرورة القصوى من أجل الحفاظ على الأسرة، لذلك يجب أن نفرق فى هذه الحالة بين الكذب وبين الضرورة التي تقتضي الحفاظ على الأسرة.

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