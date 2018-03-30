بكري: السيسي حصل على 97% في أشهر المحافظات المنتمية للإخوان.. فيديو

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن وسائل الإعلام الأجنبية التى ترصد الأحداث فى مصر تعيد توظيفها مرة أخرى بما يعادى الحكومة المصرية ونظام الحكم، لافتًا إلى أن الإعلام الخارجى كان يبدو فيه الخجل من خروج المواطنين ومشاركتهم فى الانتخابات.



وأشار بكري، خلال حواره ببرنامج "نهاية الأسبوع"عبر فضائية "دريم"، اليوم الجمعة، إلى أن مهاجمة إعلام الإخوان للانتخابات الرئاسية أمر طبيعي، وأشاد بوسائل الإعلام المصري فى تناول الانتخابات المصرية بشكل إيجابي، ونقل انطباع الشارع المصري بحيادية، مؤكدا أن الإعلام المصري نجح في تغطية الانتخابات الرئاسية.



ولفت إلى أن المحافظات التي كانت تتهم بأنها تنتمي للإخوان خرجت في الانتخابات للرد على كل ما يقال عنهم كمحافظة الفيوم، وحصل الرئيس السيسي على 97% من الكتلة التصويتية بمحافظة الفيوم.