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فكر دينى

أمين الفتوى يوضح حكم اللحية فى الإسلام وتطويلها

السبت 31/مارس/2018 - 02:02 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اللحية سُنة، ولكن العلماء اختلفوا على تطويلها أو تقصيرها.

وكان ذلك فى الإجابة على سؤال مضمونه «هل ترك اللحية سُنة أم فرض؟»، فأجاب أن من العلماء من قال يأخذ منها حتى تتناسب مع وجه الإنسان ويكون شكل الإنسان مقبولا، وعند المالكية قالوا لا يمسها، والمسألة هنا خلاف بين العلماء ولا شئ فيها.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون اللحية مناسبة للوجه وكان سيدنا عبدالله بن عمر يأخذ من لحيته ونحو ذلك، فيجوز الأخذ منها ولكن قالوا تطويلها يجب أن يكون مناسبا لوجه وهيئة الإنسان.

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