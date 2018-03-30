المفتي: الإسلام لم يقف عائقًا في مسيرة تعليم المرأة..فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المرأة كانت حاضرةً وبعمق منذ أن أوحُى إلى الرسول -صلى الله عليه- في مكة المكرمة.



وأضاف «علام»، خلال حواره مع فضائية «الناس»، اليوم الجمعة، أن ابن حجر العسقلاني أكد أن هناك أكثر من 1500 امرأة كانت لهن أثر في العلوم المختلفة، مما يؤكد أن الإسلام لم يكن عائقًا في مسيرة تعليم المرأة كما زعم البعض، بل أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حث عليه.



وتابع: أنه عند قراءة التاريخ قراءة صحيحة ومتفقة مع الروايات الثابتة نلحظ أن حضور المرأة كان واضحًا وبشدة في شخص السيدة خديجة -رضى الله عنها- في مرحلة مكة المكرمة، ثم بعد ذلك قادت المسيرة العلمية أمنا عائشة -رضى الله عنها وعن أبيها-؛ فقد شهد لها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعلم؛ فقال: "خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء" ويقصد أمنا عائشة -رضى الله عنها- فضلًا عن بقية أمهات المؤمنين وفضلًا عن الصحابيات.



