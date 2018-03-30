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8 معلومات لا تعرفها عن مرض الاضطراب الوجداني ثنائي القطب

الجمعة 30/مارس/2018 - 06:39 م
ثنائي القطب - صورة
ثنائي القطب - صورة ارشيفية
اسماء محمد
يعد مرض الاضطراب الوجداني ثنائي القطب من أكثر الأمراض التى تؤثر على حياة الإنسان وتعوقه عن الاستمتاع بها ولا يستطيع العيش بشكل طبيعى، ونسبة الاصابة به كبيرة وفق الاحصائيات العالمية وبالرغم من ذلك لانعرف الكثير عنه.

فى هذا التقرير نعرض أهم المعلومات التى يجب عليك معرفتها عن مرض الاضطراب الوجدانى ثنائى القطب.

1- مرض نفسى مزمن يجعل الانسان يعانى من المشاعر السلبية وتقلب المزاج.

2- أهم أعراضه النفسية الاكتئاب والهوس والبكاء بشكل مبالغ فيه وتضخيم الذات والتحدث بسرعة.

3- أعراضه البدنية لأعراض البدنية فقدان الشهية وفقدان الوزن واضطراب النوم والنهوض مبكرًا عن المعتاد أي قلة الحاجة للنوم والشعور بالتعب، والإمساك.

4- أول حالة سجلت فى الاصابة بهذا المرض كانت فى المانيا على الدكتور إيمل كرايبيلن .

5- المبدعون كالفنانين والعلماء أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض النفسى.

6- يصعب تشخيصه نظرًا لأن أعراضه أحيانًا كثيرًا ما تكون تختلط مع بعض الاضطرابات النفسية والعقلية، والمرضى يعيشون حياة صعبة ولا يذهبون للطبيب.

7- العلاج يرتكز بشكل اساسى على العقاقير المثبتة للمزاج والأدوية المضادة للاكتئاب.

8- الإصابة به غير قاصرة على الكبار: وجد الباحثين بعض الحالات التي تم تشخيصها في سن متأخرة أنهم عانوا من الاضطراب من سن الطفولة وكانوا يعانون من نوبات من الكآبة تستمر لفترات قد تطول أو تقصر ولكن لا أحد ينتبه لهذه عند الأطفال.

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