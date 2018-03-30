ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

أخبار البلد

مساعدات مالية من بنك ناصر لعلاج الفئات الفقيرة

الجمعة 30/مارس/2018 - 03:30 م
بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي
محمد عبد المنعم
قال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه تم إجراء 167 عملية جراحية بقيمة 1080000 جنيه خلال الفترة الأخيرة، في إطار الدور المنوط به للبنك لتحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق تقديم المساعدات النقدية للفئات الأكثر احتياجا بغرض العلاج.

وأضاف فاروق، في تصريحات صحفية، أن بنك ناصر قدم مساعدات مالية شملت إجراء 114 عملية زرع قوقعة تتراوح تكلفة العملية الواحدة ما بين 45000 و 85000 جنيه بإجمالي مبلغ 570000 جنيه.

وأوضح أنه تم أيضا تقديم مساعدات لإجراء 51 عملية زرع كبد تتراوح تكلفتها ما بين 20000 جنيه وحتى 110000 جنيه بمبلغ إجمالي 510000 جنيه .

وأشار إلى أنه تم منح مساعدات لعلاج 11 مصابا بحروق بقيمة إجمالية تبلغ 22000 جنيه، كما تم تقديم مساعدة مالية للمساهمة في العلاج بتكلفة 5000 جنيه وذلك لإجراء عملية كلى ، ومساعدة أخرى لإجراء عملية نخاع قيمتها 10000 جنيه.

وفي إطار الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، قال النائب الأول لرئيس بنك ناصر الاجتماعي إنه تم توزيع عدد 102 دراجة بخارية بقيمة 287000 ، إضافة إلى تركيب عدد14 أجهزة تعويضية بمبلغ 19900جنيه، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المستفيدة من المساعدات وتوفير دراجات وأجهزة تعويضية خلال الفترة الأخيرة 116 حالة بقيمة 306900 جنيه.

ترشيحاتنا

اكتمال النصاب القانوني لعمومية حزب الوفد لاختيار رئيسه..صور

استقرار حالة الفنانة آمال فريد والنقابة تتحمل تكاليف علاجها

تعرف على موعد مباريات الفراعنة أمام الكويت وكولومبيا وبلجيكا

مياه القاهرة : قطع الخدمة عن 9 مناطق بألماظة غدا السبت

"فيفا" يوجه ضربة قاسية لإنجلترا في مونديال روسيا

وزير الأوقاف يكشف عن «آية قرآنية» تبعث الأمل والطمأنينة في القلب

بكري: السيسي حصل على 97% في أشهر المحافظات المنتمية للإخوان.. فيديو

ولي العهد السعودي: جماعة الإخوان المسلمين حاضنة لكل الإرهابيين

سعر الذهب في مصر اليوم

برلماني يتوقع انخفاض سعر الفائدة على التعاملات البنكية لـ15% بنهاية 2018

6 مصائب وأحزان ضربت الجبلاية فى 2018..رحيل مؤسس التسويق الفضائى..و"كوبر" على كف عفريت

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء وسط الإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد أغرب إطلالات سيلين ديون

الصحة: إعادة فتح مستشفى نور الحياة للخصوبة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات.. مستندات

شاهد.. مدافع ليستر سيتي يختار محمد صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وزير النقل يشهد تشغيل برج التحكم في نظم الإشارات بمحطة إيتاي البارود بـ150 مليون جنيه..صور

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 لـ«يوم الأرض».. صور

فيديو

بكري: السيسي حصل على 97% في أشهر المحافظات المنتمية للإخوان.. فيديو
مصطفى بكرى عن الأحزاب السياسية: العدد فى الليمون.. فيديو
بكري يطالب بتدشين حزب سياسي للدولة..فيديو
مصطفى بكرى: السيسى يعمل بأكثر من ذراع.. فيديو
مصطفى بكري: المشهد الانتخابي في مصر أشبه بالملحمة التاريخية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟