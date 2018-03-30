مساعدات مالية من بنك ناصر لعلاج الفئات الفقيرة

قال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه تم إجراء 167 عملية جراحية بقيمة 1080000 جنيه خلال الفترة الأخيرة، في إطار الدور المنوط به للبنك لتحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق تقديم المساعدات النقدية للفئات الأكثر احتياجا بغرض العلاج.



وأضاف فاروق، في تصريحات صحفية، أن بنك ناصر قدم مساعدات مالية شملت إجراء 114 عملية زرع قوقعة تتراوح تكلفة العملية الواحدة ما بين 45000 و 85000 جنيه بإجمالي مبلغ 570000 جنيه.



وأوضح أنه تم أيضا تقديم مساعدات لإجراء 51 عملية زرع كبد تتراوح تكلفتها ما بين 20000 جنيه وحتى 110000 جنيه بمبلغ إجمالي 510000 جنيه .



وأشار إلى أنه تم منح مساعدات لعلاج 11 مصابا بحروق بقيمة إجمالية تبلغ 22000 جنيه، كما تم تقديم مساعدة مالية للمساهمة في العلاج بتكلفة 5000 جنيه وذلك لإجراء عملية كلى ، ومساعدة أخرى لإجراء عملية نخاع قيمتها 10000 جنيه.



وفي إطار الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، قال النائب الأول لرئيس بنك ناصر الاجتماعي إنه تم توزيع عدد 102 دراجة بخارية بقيمة 287000 ، إضافة إلى تركيب عدد14 أجهزة تعويضية بمبلغ 19900جنيه، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المستفيدة من المساعدات وتوفير دراجات وأجهزة تعويضية خلال الفترة الأخيرة 116 حالة بقيمة 306900 جنيه.