ضبط 20 قضية تموينية متنوعة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان، حملة تحت إشراف اللواء فتح الله حسني مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، استهدفت القضاء على الغش التجاري بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 20 قضية تموينية متنوعة، من بينها 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا لعدم وجود شهادة صحية، و3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، وقضية لاستخدام إسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و2 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى لها، وقضية لتجميع سلع تموينية مدعمة .



تم تحرير محاضر بتلك الوقائع، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.





