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أخبار البلد

ريم حرب: يوم الأرض رسالة للعالم بأن حلم العودة اقترب

الجمعة 30/مارس/2018 - 04:44 م
يوم الأرض
يوم الأرض
قسم التحقيقات
قالت الدكتورة ريم حرب، القيادية بحركة فتح، إن خروج الفلسطينيين في بقاع الأراضي الفلسطينية فى مسيرة العودة بذكرى يوم الأرض، تعطي رسالة للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني متمسك بحق العودة إلى كامل التراب الفلسطيني، مؤكده أنه لا يضيع حق وراءه مقاومة.

وأضافت لـ "صدي البلد"، أن المشهد السياسي الآن في الأراضي المحتلة يؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على العودة وعدم الانصياع وراء الشعارات الأمريكية المناهضة، رافضين مايسمي "صفقة القرن" التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأشارت القيادية بحركة فتح إلى أن حق العودة إلى كامل التراب الفلسطيني، ثابت لا يسقط بالتقادم ولا بالتنازل، ولا يحق لأحد أن يفاوض على هذا الحق، مؤكدة أن المظاهرات خرجت سلمية ولكن الاحتلال الغاشم دنسها بدماء الأبرياء.

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