1000 سائح يزورون معبدي رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل اليوم

شهدت الحركة السياحية بمدينة أبوسمبل عودتها لطبيعتها اليوم الجمعة بعد توقفها أمس بسبب الطقس السيئ والعواصف الترابية التى دفعت إدارة المرور لإغلاق الطريق الدولى "أسوان / أبوسمبل".



وكان قد استقبل معبدا رمسيس الثانى ما يزيد على ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية جاءوا إلى أبو سمبل عبر حافلات برية، ونحو 5 رحلات طيران بمطار أبوسمبل الدولى، إضافة إلى 3 بواخر سياحية.



وقال الأثرى حسام عبود مدير آثار أبو سمبل إن المعبد فتح أبوابه أمام السائحين مرة أخرى منذ الخامسة من صباح اليوم الجمعة، بعد توقف الحركة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية التى أدت لحرمان 160 حافلة سياحية، و3 رحلات طيران، و3 بواخر نيلية، من الوصول إلى أبوسمبل لزيارة المعالم الأثرية، وفى مقدمتها معبدى رمسيس الثانى ونفرتارى.



وأضاف "عبود"، أن المنطقة الأثرية بأبوسمبل تعاملت مع سوء الأحوال الجوية وانقطاع الكهرباء والمياه عن المدينة بالكامل من خلال توفير ماكينتى ديزل لتوليد الطاقة الكهربائية للمعبد بدءا من بوابات الدخول حتى قدس الأقداس داخل المعبد .



وأشار إلى أن حجم الجهود التى بذلها العاملون فى آثار أبو سمبل لتوفير الراحة التامة للزائرين الأجانب رغم انقطاع الكهرباء الذى أثر فى عدم توافر المياه، وأيضا أدى إلى توقف ماكينات ضخ السولار الذى يتم الاعتماد عليه فى تشغيل مولدات الطاقة.