أمين الفتوى يرد على من تصوم فى رمضان وقت حيضها

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة التي يأتيها الحيض فى شهر رمضان فتصوم ثم تفطر قبل المغرب حتى لا تقع فى المحظور فهذا عذاب للنفس ولا يصح صيامها.



جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إليه مضمونه «عندما يأتى لى الحيض فى شهر رمضان أصوم ولكن افطر قبل أذان المغرب، فما حكم ذلك؟"،



وأشار إلى أن الأطباء قالوا إن بدن المرأة وقت الحيض يحتاج إلى الطعام والشراب، نظرا لحدوث بعض التغيرات فيه، لذا على كل من يأتيها الحيض في شهر رمضان ألا تصوم لأنه لا يصح صومها لأنها غير مأجورة على الصيام فى تلك الأيام وعليها أن تأكل وتشرب، ثم تقضي هذه الأيام بعد انتهاء شهر رمضان.

