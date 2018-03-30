فريق «تكافل وكرامة» يزور أسوان لدعم تطبيق معايير دولية لتحديد درجة العجز والإعاقة

يقوم فريق عمل برنامج (تكافل وكرامة) التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بزيارة لمحافظة أسوان خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل المقبل لتفعيل العمل بلجان الفحص الطبي بالبرنامج وتدريب كوادر جديدة من أطباء المحافظة العاملين على التقييم الوظائفي (تحديد درجة العجز والإعاقة) للمستفيدين كرامة لسد الاحتياجات وتقليص قوائم انتظار المتقدمين.



وذكر بيان أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الجمعة أن التدريب سيشمل أطباء في لجنة المجلس الطبي بأسوان واللجنة الطبية بمستشفى كوم أمبو واللجنة الطبية بوحدة صحة الأسرة بالنزل واللجنة الطبية بمستشفى نصر النوبة المركزي، وأنه يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي يقوم بها فريق البرنامج لتحقيق أعلى معدلات الأداء بشفافية وعلى أسس علمية.



وقالت وزيرة التضامن غادة والي -في البيان- إنه سبق أن تم تدريب 273 طبيبا في 27 محافظة لإجراء تقييم القدرات الوظائفية لمتقدمي برنامج كرامة باستخدام الأداة المستحدثة، وتم تزويد جميع أفرع المجالس الطبية بأدوات لاستخدامها في التقييم وتم بالفعل الكشف على أكثر من 105 آلاف مواطن منذ منتصف أغسطس الماضى حتى الآن.



وأضافت أن التدريب يتم بالتنسيق والشراكة مع وزارة الصحة لتسهيل عملية استخراج شهادات القومسيون الطبى وإدراج مفهوم تقييم القدرات "الوظائفية" للمتقدمين استبدالا للنظام الطبي القديم، إلى جانب إعادة تصميم نظام تسجيل المتقدمين والكشف عليهم بالتعاون مع المجالس الطبية المتخصصة.