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أسباب تدفعك لتناول فنجان من القهوة يوميا

الجمعة 30/مارس/2018 - 08:01 م
القهوة - صورة ارشيفية
القهوة - صورة ارشيفية
آية التيجي
لا يعلم الكثير منا الفوائد العديدة التى يمنحها لنا تناول فنجان من القهوة، فوفقا لما جاء فى موقع "بولد سكاى" الهندى، فإن تناول فنجان واحد من القهوة يوميا لمدة شهر كامل يساهم فى التصدي للكثير من المشكلات الصحية، والتى يأتى على رأسها القضاء على سموم الجسم.

وبحسب ما جاء فى الموقع، فإن تناول القهوة يساهم فى القضاء على مشكلة الأنيميا بصورة كبيرة، فضلا عن ذلك يقلل من الشعور بالنعاس والكسل، ويزيد من الطاقة والنشاط ويلعب دورا أساسيا فى تنشيط انزيمات الكبد.

كما أن تناول القهوة باستمرار يساعد فى الحماية من الأورام السرطانية، وكذلك الحماية من زيادة الوزن كونها تقلل من الشهية.

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