مطروح في أسبوع .. توزيع 28 جهازا تعويضيا لضحايا الألغام .. والمحافظ يستعين بخبراء في أعمال تجميل الشوارع .. ويعلن 62 مليون لإنهاء توصيل الغاز الطبيعي

محافظ مطروح:

1.5 مليون جنيه مساعدات لغير القادرين من أبناء المحافظة

يتابع تنفيذ المشروعات بكافة أنحاء المحافظة

المحافظة تستعين بخبراء في أعمال تجميل الشوارع

62 مليون لإنهاء توصيل الغاز الطبيعي بمطرو

يتفقد توصيل المرافق للمواطنين في جولة مفاجئة

لن أسمح بأي إشغالات أمام المحال التجارية خلال الصيف

شهدت محافظة مطروح الأسبوع الماضى العديد من الأحداث حيث عقد اللواء علاء ابو زيد، محافظ مطروح، اجتماعًا استعدادًا للصيف لمتابعة مراحل تنفيذ المشروعات وتذليل جميع العقبات للإسراع في تنفيذها، خاصة أعمال تطوير مدينة مرسى مطروح، قبل موسم الصيف بالمحافظة، بما يساهم في تحقيق الجذب السياحي.وشدد المحافظ - على ضرورة سرعة إنهاء الأعمال قبل 15 أبريل المقبل، مع التأكيد على التزام جميع الشركات العاملة بالمحافظة بما اتفق عليه في التعاقدات.وأكد مدير شركة كهرباء البحيرة بمطروح أنه تم إنهاء أعمال الكهرباء بشارع إسكندرية والكورنيش، والتأكيد على مصادر الكهرباء المؤمنة خلال فصل الصيف، مع إنهاء أعمال مد كابلات تدعيم شبكة الكهرباء بمنطقة الريفية بعد غد الثلاثاء، وإعادة صيانة ورفع كفاءة وتوزيع الأحمال والصيانة السنوية، استعدادًا لاستقبال موسم الصيف السياحي.كما قرر محافظ مطروح، تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، وسرعة إنهاء الإجراءات لأعمال مد شبكات الكهرباء والإحلال والتجديد.واضاف ، على ضرورة الإسراع بتوصيل الكهرباء في التوقيت المحدد لسرعة إعادة الشيء لأصله قبل موسم الصيف لظهور المحافظة بالشكل اللائق أمام زائري المحافظة.وأشار أبو زيد إلى أنه تم مراعاة التجميل بما يتناسب مع الذوق العام وخاصة تركيب البلدورة المضيئة التي يتم وضعها ببعض الشوارع الرئيسية بالمدينة، كذلك سيتم مراعاة الضوابط الفنية في إقامة المطبات، وتكثيف أعمال النظافة حرصا على جمال المحافظة السياحية.وأوضح أنه تم الاستعانة بخبراء ومستشارين خاصة أساتذة الجامعات في أعمال التطوير وتجميل المحافظة، مشيدًا بالجهود المبذولة مع التأكيد على إظهار المحافظة بالشكل اللائق أمام زائريها.من ناحية اخرى أكد محافظ مطروح أنه تم توقيع برتوكول بين المحافظة وشركة الغاز وتوريد 62 مليون جنيه على دفعتين لإنهاء كافة أعمال توصيل الغاز لمدينة مرسى مطروح قبل موسم الصيف .واضاف "ابوزيد"، انه تم التوصيل لعدد 21 الف مشترك حتى المرحلة الحالية مع زيادة أعمال الخطة وإضافة مناطق جديدة كمنطقة ريم كما سيتم الانتهاء من توصيل الضغط العالي وباقي الوصلات الفرعية ووصلات المنازل و كافة الأعمال في 15 أبريل القادم.كما قام محافظ مطروح بجولة تفقدية مفاجئة بمدينة مرسى مطروح يرافقة القيادات التفيذية ومديرى المديريات ورؤساء الشركات القائمة بتنفيذ الأعمال، حيث تم المرور وتفقد سير العمل بشارع المديرين ومنطقة العوام وميدان البنك الأهلى وشارع الجلاء ومنطقة الفيروز وباب البحر.وأكد المحافظ أن زوار المحافظة سيلمسون هذا العام الجهود المبذولة واعمال التطوير المستمر والنقلة النوعية التى تحدث مع الارتقاء بشكل ومستوى الخدمات المقدمة بما يتناسب مع المشروعات التنموية والسياحية التى ستجعل مطروح من أهم المقاصد السياحية والاستثماري، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتجميل وأعمال توصيل المرافق والخدمات فى المواعيد المحددة مع القيام برصف الشوارع التى تم توصيل المرافق لها.وأضاف أن الرصيف كله للمشاه مع التوجيه لمجلس مدينة مرسى مطروح بإزالة أي إشغالات وعدم خروج أي محل تجارى على الرصيف والتزام جميع التجار بحدود هم خاصة شارع الإسكندرية، مشيرا إلى أنه سيتم رصف جميع الشوارع بطبقة إسفلتية وليس ترقيع مع إزالة الجزر الوسطى بالشوراع الجانبية وتصغيرها لتسع زرع الأعمدة فقط منعا لإشغالات الباعة الجائلين والمقاهي.من ناحية أخرى وزع أحمد خير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح ، 28 جهازا تعويضيا لضحايا الألغام بمطروح على 28 حالة من مصابى الألغام، تبرعا من جمعية الأورمان بالتعاون ومحافظة مطروح بقيمة مالية ربع مليون جنيه بحضور العميد أحمد دسوقي مدير فرع الاورمان بمطروح وعبد الله الشهاوى رئيس مجلس ادارة جمعية ضحايا الألغام بالمحافظة بمركز النيل للإعلام .ووجه العميد أحمد الدسوقى الشكر لمحافظة مطروح لتعاونه الدائم مع الجمعية لتأدية رسالتها ودورها الاجتماعى والخيري والوصول للاسر الاكثر احتياجا، مشيرًا لاستعداد الجمعية لاستقبال أى حالات من مصابى الألغام أو مرضى القلب أو العيون، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، مع تكثيف الوعى بعلاج تلك الأمراض.وتقدم محافظ مطروح بالشكر للجمعيات الاجتماعية الجادة فى خدمة المجتمع وخاصة جمعية الاورمان الخيرية على تعاونها الصادق مع المحافظة ومساهمتها الفعالة فى تقديم الخدمات للمواطنين وخاصة ذوى الإعاقة ومصابى الألغام لمساعدتهم على قيامهم بأنشطة الحياة الطبيعة كذويهم من الأسوياء مع استمرار متابعة وصيانة تلك الأجهزة التعويضية مع تثمين ذلك الدور مع تحمل المحافظة لمسئوليتها وفق الامكانيات المتاحة لتخفيف من اعباء المواطنين وتحسين اوضاعهم المعيشية وخاصة ذوى الإعاقة.من ناحية اخرى أكد محافظ مطروح، حرص المحافظة على تقديم كافة الخدمات لجميع المواطنين خاصة محدودى الدخل مراعاة للحالة الإنسانية لهم.واضاف "ابوزيد"، أنه تم صرف إعانات ومساعدات إنسانية خلال الربع الأول من هذا العام تجاوزت المليون ونصف جنيه، كمساعدات للمواطنين غير القادرين بـ1340 حالة، وذلك فى إطار ما تبذله الدولة من جهود للتخفيف من أعباء المواطنين واستجابة فورية لمشاكلهم، مشيرا الى انه تم خلال الثلاث سنوات الماضية تقديم خدمات مادية وعينية للمواطنين من خارج موازنة الدولة مضيفا على استمرار تقديم كافة الخدمات للمواطنين غير القادرين.وأوضحت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظة انة تم تقديم خدمات لعدد 1340 حالة بقيمة مالية مليون ونصف جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، مضيفة أن من بين تلك الحالات علاج على نفقة المحافظة بمستشفيات خارج مطروح ويبلغ عدد المستفيدين بـ247 حالة، ومساعدات مالية شهرية بلغت 265 مستفيد، ومساعدات علاج شهرى بلغت 282 حالة، ومساعدات مالية قدرها 311 حالة، ومعونة عربان لعدد 208 مستفيدين، بالإضافة الى مساعدات زواج مالية وعينية تشمل أجهزة كهربائية ومنزلية للشباب غير القادرين، وشراء بضاعة، وترميم منازل، ومصاريف معاهد ومدارس باجمالى 26 حالة.