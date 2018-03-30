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رياضة

ناصر وفودة يكرمان الفائزين بالبطولة العربية والإفريقية للترايثلون

الجمعة 30/مارس/2018 - 04:39 م
اليوم الأول لكأس
اليوم الأول لكأس أفريقيا والبطولة العربية للتريثلون
منتصر المرشدى
اختتمت اليوم فاعليات اليوم الأول لكأس أفريقيا والبطولة العربية للتريثلون مرحلة الشباب والتي تستضيفهم شرم الشيخ خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس 2018 ويشارك فيها 400 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة.

وقام اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصرى والعربى والافريقى للتريثلون واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتكريم الفائزين بحضور "بارى سيف" الاتحاد الامريكى للتريثلون ود. عماد البنانى رئيس الاتحاد المصرى والعربى للرياضة للجميع والكاتب الصحفى الكبير أيمن بدرة رئيس تحرير اخبار الرياضة و نادر التنطاوى مدير عام الهيئات بوزارة الرياضة وايمان حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

ووجه ناصر الشكر لمحافظ جنوب سيناء على اهتمامه برياضة للتريثلون والتسهيلات التي قدمها لإقامة البطولة في مدية شرم الشيخ، كما وجه الشكر لخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على متابعته للبطولة و دعم وزارة الرياضة المادى و المعنوى والاعلامى.

يذكر ان فعاليات اليوم الثاني تبدأ غدًا في تمام الساعة السادسة صباحًا بمشاركة 30 دولة تحتسب نتائجها كأحد النقاط المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 ومن أبرز الدول المشاركة فرنسا وايطاليا وسلوفينيا وروسيا وهونج كونج وبولنداوكازخستان والمغرب وتونس والجزائر والسعودية والاردن والعراق ولبنان بالإضافة الى مصر البلد المستضيف".



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