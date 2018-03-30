أميرة محمد تكتب: البلورة المنعزلة

جولة داخل عالم الجمباز

يحق لي بعد أن اخترقت هذه البلورة ونظرت إليها من الداخل أن أطلق عليها هذا الاسم، فقد رأيت أنهم منعزلين داخل بلورة لا أحد يسمع مايدور بداخلها إلا إذا اخترق هذه البلورة الذي تم وضعها حول عالم الجمباز، وكل من ينتمي إلى هذا العالم من قطاع تدريب ولاعبين وحتى أولياء الأمور.



وعندما نظرت من الداخل وجدت العديد من التساؤلات التي لا أرى أي إجابات منطقية !!



أصل كلمة الجمباز هي كلمة يونانية تعني (تدرب عارياَ) وهو فن راقي جدا من المفترض أنه يدعم الروح قبل أن يكون عبارة عن مجرد أداء سلسلة من بعض الحركات على الجهاز المستخدم في الجمباز.



والجمباز يحتاج إلى العديد من الأشياء وهي القوة والمرونة والبراعة والسرعة في أداء الحركات وممارسه الجمباز يساعد علي تقويه العضلات بشكل كبير والتي تقلل من آلام العضلات والالتهابات وتقوي العظام وتحافظ على وزن الجسم بشكل مثالي.



إذن يمكننا أن نقول أن (رياضة الجمباز هي أم الرياضات)



وبدأت هذه الرياضة في الإنتشار في الأعوام الأخيرة ولكن أيضا انتشار داخل البلورة وليس خارجها..



ولكن هل يصاحب هذا الإنتشار وعي كافي من أولياء الأمور واللاعبين؟



هل المدربين والمدربات علي وعي كافي في التعامل مع هذا الإنتشار السريع؟



هل لديهم العلم الكافي الذي الذي يؤهلهم إلى إنشاء جيل من أبطال الجمباز ينافس في البطولات الدولية؟



هل لديهم الخبرة على تأهيل اللاعبين على الوعي بالسلوك الرياضي المحترف والمتحضر؟



وبعد طرح مجموعة من الأسئلة على بعض المسؤولين في الإتحاد وجدنا الآتي:



أن الاتحاد المصري يصنف العاشر على العالم في إحتوائه كوادر علميه قويه ولجنة فنية تعمل دائما على الارتقاء بمستوى الجمباز سواء الجزء الخاص باللاعب أو المدرب.



وأنه من الضروري تثقيف أولياء الأمور برياضة الجمباز ومعرفة الآليات التي يجب أن يتعامل معها، وضرورة التسليم بما يقره المدير الفني المسؤول أمام الاتحاد مسؤولية كاملة عن صلاحية الطفل من البداية أن يمارس هذه الرياضة بعد عمل القياسات الخاصة بالجمباز، لأنه في بعض الحالات يكون من المستحيل أن يمارس الطفل هذه الرياضة مثل حالات (الفلات فوت)، ولكن مع عناد ولي الأمر وإصراره على أن يمارس الطفل هذه الرياضة يحدث إصابات وأحيانا ما تصل إلى التشوهات.



كما أنه بالإضافة إلى عدم مراعاة ولي الأمر بأن الموهبة والفروق الفردية بين اللاعبين تخلق اختلاف في مستوى أداء اللاعب، وليس بالضرورة أن تكون إهمال من اللاعب أو قصور من المدرب الذي بدوره خلق شبح "البرايفت" كما يسمونه داخل هذا العالم، وهو التدريب الخاص الذي غالبا ما يحط من شأن اللاعب ويرهقه في سن مبكرة، وبالتالي يكون ضحية ( لمافيا البرايفت ) وجهل ولي الأمر.



بعض المدربين الذين يجهلون بالجانب النفسي للاعب ويستخدمون طرق غير مناسبة نفسيا في التدريب من ألفاظ غير مناسبة أو أحيانا الاتجاه إلى الضرب وتكون دائما الحجة دعونا نقولها بلغه المدرب " لو ما ينضربش هيموت " ؟؟؟



مما يؤثر بشكل سلبي على شخصية وأداء اللاعب وخاصة أنه غالبا ما يكون اللاعب في سن صغير ولا يستطيع السيطرة على المخاوف الموجهة له من المدرب.



ويكون المدرب غير منتبه أنه بجانب التمرين فهو يساهم في بناء شخصية إنسان وهذا هو الجانب النفسي والإنساني لرياضة الجمباز.



أيضا المدربين الذين يتعاملون في بعض الأحيان مع اللاعب علي أنه مجرد مكسب مادي ويرهق اللاعب في تدريب خاص زائد غير مهتم بالنتيجة العائدة على اللاعب.



ومما سبق نري الأتي:



إن الذي يدفع ثمن الخلاف بين المدرب وعناد ولي الأمر هو اللاعب.



اللاعب الذي غالبا ما يكون (طفل) هو ضحية الجهل (بفن الجمباز الحقيقي) وليس فقط على الجانب الفني، ولكن على الجانب النفسي والإنساني، لأن كل ما سبق من (آفات) في هذا العالم تؤثر بشكل أساسي على الطفل والأسلوب الخاطئ في التعامل مع الجانب النفسي للاعب يؤثر بشكل أساسي على (سلوكه ونفسيته وشخصيته وإنسانيته).



فنحن بهذه الحالة نساهم في خلق جيل غير مكترث بالجانب الإنساني لمن حوله..



لأن كل ما يتعرض له اللاعب داخل هذه البلورة يخلق شخص فاقد للثقة في نفسه وبجميع من حوله وفاقد للتعبير عن رأيه وعن ما يؤلمه ويتحول ذلك من التمرين إلى الحياة عموما..



يخلق جيل أناني متكئ على من حوله ويساعد في ذلك المدرب بشكل أساسي، وعندما أقول المدرب الغير مؤهل للعمل بهذا الفن الراقي وغير مؤهل أقصد بها غير مؤهل نفسيا أولا قبل التأهيل العلمي.



لذلك يجب عند وضع خطط لعمل كورسات تدريبيه يكون من ضمنها (دورات تدريبية للجانب النفسي للاعب والمدرب).



لأن هذا النوع من الفن حساس جدا وإن لم يوضع في من يستحق العمل به فهو يشكل خطر كبير جدا على الأطفال الذين غالبا ما يقضون أغلب أوقاتهم داخل هذه البلورة.



إن لم تكن مؤهل للتعامل مع هؤلاء الأنقياء نفسياَ وعلمياَ.



فإما أن تتعلم ........أو ترحل عن هذا العالم.