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فكر دينى

أمين الفتوى يوضح حكم الاقتراض من أجل الزواج

السبت 31/مارس/2018 - 04:05 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج من الأمور الضرورية فى حياة الإنسان حتى يعف نفسه ويمتنع عن المحرمات ويسلك الطريق مع الله سبحانه وتعالى.

وأضاف "عثمان" أن انشغال الشباب بمسألة الزواج والفتن الموجودة ونحو ذلك تجعل الشباب من الممكن أن يقعون فى المخالفات.

وأشار فى إجابته على سؤال مضمونه «ما حكم الإقتراض من أجل أن أزوج ابنتي؟»، إلى أن الإنسان إذا لم يجد أحدا يقف بجانبه لإتمام الزواج وذلك بإقراضه قرضا حسنا فله أن يقترض من أجل الزواج وهذا جائز فى هذه الحالة ثم بعد ذلك عليه أن يسدد ما أقرضه.

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