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أخبار البلد

«الخارجية»: مؤتمر إقليمي أفريقي لتبادل الخبرات بشأن الانتخابات

الجمعة 30/مارس/2018 - 04:54 م
السفير حمدي لوزا
السفير حمدي لوزا نائب
ا ش ا
قال السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، أن الاتحاد الإفريقي يقوم حاليا بالإعداد لمؤتمر إقليمي علي الساحة الإفريقية بمشاركة مصر، والذي سيضم، كل الهيئات المشرفة عن الانتخابات في الدول الإفريقية لتبادل الخبرات، وتقييم التجارب الناجحة، وفي مقدمتها التجربة المصرية.

وقال "لوزا" فى تصريح صحفي، اليوم الجمعة، "إن ملاحظات بعثة الاتحاد الأفريقي الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية تعد ملاحظات أولية، وستصدر بشكل نهائي خلال الثلاث أشهر القادمة، وستكون محل الاعتبار من جانب وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات".

وأضاف أنه فيما يتعلق بعدم إدراج الاتحاد الافريقي ضمن المنظمات التي تتابع العملية الانتخابية من قبل الهيئة وهو ما أثر على عمل عدد من مندوبي البعثة في بعض اللجان- أنه سيتم تلافي ذلك، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي كان من أوائل المنظمات التي تم دعوتها للمتابعة، ولكنه استغرق مدة شهر ونصف للرد ووصلت بعثته إلى القاهرة متأخرة مقارنة بالبعثات الأخرى.

وعن إشادة بعثة الاتحاد الأفريقي بدور المرأة في العملية الانتخابية أكد "لوزا" أن هذا ليس مستغربا على المرأة المصرية، والتي تشارك بكثافة في كل الاستحقاقات الانتخابية، موضحا ان ذلك سيكون محلا لتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية الأخرى.

وأشاد "لوزا" بأهمية مشاركة الاتحاد الإفريقي في عملية متابعة الانتخابات الرئاسية.. موضحا أن حرص مصر على هذه المشاركة تؤكد أهمية البعد الإفريقي في سياسة مصر الخارجية والذي تبلور بعد ثورة يونيو.

وأشار إلى أن مصر عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي، وبالتالي فمن الطبيعي التفاعل مع الدول الأفريقية وأن يكون هناك قدرا من التضامن من جانب الاتحاد الأفريقي في مرحلة مهمة من التاريخ المصري.

ونوه بأن مصر تشارك من جانبها في متابعة عدد كبير من الانتخابات في إفريقيا، والتي كان من بينها الانتخابات في مالي والتي وصلت فيها نسبة المشاركة إلى ٣٠٪‏ .

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