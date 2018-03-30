«كرومبو» يتوج ببرونزية بطولة أفريقيا للتايكوندو بالمغرب

حصد عبد الرحمن محمد الشهير ب"كرومبو"، لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات وزن -٨٧ كجم ببطولة أفريقيا G4 المقامة بمدينة أغادير المغربية يومي ٢٩ و ٣٠ مارس الجاري.



و حقق كرومبو البرونزية بعد خسارته مباراة نصف النهائى أمام لاعب كوت ديفوار بنتيجة ٤-٢ .





وقد حصد المنتخب الوطني للتايكوندو أمس في أول أيام البطولة خمس ميداليات بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات.



وتوج عبد الرحمن وائل بذهبية وزن -٦٨ كجم، و فازت نور حسين بذهبية وزن -٤٩ كجم. بينما ميسون فاروق فضية وزن -٦٧ كجم، و حصل محمد فرج على فضية وزن -٥٨ كجم، و حققت منة ماهر فضية وزن وزن +٧٣ كجم.



ويقود الفريق الجهاز الفني المكون من المدربان أسامة السيد و محمد مجدي. و يرأس البعثة كابتن خالد فوزي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو.



ويشارك المنتخب المصري في البطولة ب ١٥ لاعبًا بواقع ٨ لاعبين و٧ لاعبات، كما يشارك اللاعب محمد عمارة في منافسات بطولة أفريقيا لل «بارا تايكوندو».