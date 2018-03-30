ضبط زجاجات خمور وهواتف بحوزة راكب يحمل جنسية أمريكية بمطار الأقصر

تمكنت إدارة جمرك مطار الاقصر الدولى، برئاسة شحات الراوى مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب زجاجات خمور وهواتف محمولة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طائرة مصر للطيران رقم 483 القادمة من مطار القاهرة.



اشتبه حلمى وصفى يواقيم مدير إدره بالورديه فى الراكب ب . أ . م 30سنه - مصرى يحمل الجنسية الامريكية قادم من نيويوك – القاهرة -الأقصر (كونكشن) حيث بدأ على وجهه علامات الارتباك وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع يستحق عليها رسوم جمركية من عدمه أجاب بالنفى.



وبالعرض على إبراهيم عبدالقادر نائب مدير الورديه، قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه زينب الضوى مأمور الفحص، تحت إشراف محمديونس مدير إدارة الفحص بالأشعة حيث تلاحظ وجود7 زجاجات مشروبات كحولية و 5 هواتف محمولة ( آيفون ) مخبأة بين طيات ملابسه، قدرت الرسوم الجمركية بمبلغ 60 ألف و451 جنيه.



وتم تشكيل لجنه لتفتيش أمتعته من أسامه عبده رئيس قسم ورومانى وليم مأمور التفتيش ومحمدالمغربى رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى والأستاذ سعيد رمضان مدير إدارة الامن الجمركى، وقرر عبدالمالك عبدالراضى مدير عام جمارك الأقصر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات.



وطلب الراكب التصالح وسدد التعويض الجمركى المستحق والتنازل عن المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.