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أخبار العالم

ارتفاع عدد شهداء مسيرة "العودة الكبرى" إلى 11 فلسطينيا

الجمعة 30/مارس/2018 - 04:37 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد شهداء "مسيرة العودة الكبرى" ارتفع إلى 11 شهيدا، فيما وصل عدد المصابين إلى حوالى 1200 مصاب.

واحتشد آلاف الفلسطينيين، اليوم الجمعة، قرب الشريط الحدودي في قطاع غزة، ضمن فعاليات مسيرات "العودة الكبرى"، حيث وصل عدد المشاركين إلى أكثر من 45 ألف شخص.

وأعلن الجيش الإسرائيلي كل المناطق المتاخمة للشريط الحدودي منطقة عسكرية مغلقة.

وأوردت وزارة الصحة الفلسطينية أسماء بعض الشهداء وهم: " وحيد نصر الله أبو سمور، محمد كمال النجار، محمود أبو معمر، محمد أبو عمر، أحمد إبراهيم عودة (16 عامًا) وجهاد فرينة (33 عامًا) ومحمود سعدي رحم".

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