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رياضة

السجون الكيني يفوز على الشرطة الإيفواري ببطولة أفريقيا للطائرة

الجمعة 30/مارس/2018 - 04:38 م
صدى البلد
عبدالحيكم ابوعلم
حقق الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بنادي السجون الكيني الفوز على نظيره فريق الشرطة الإيفواري في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على صالة الشهداء بالنادي الأهلي ضمن منافسات بطولة افريقيا للكرة الطائرة رجال وتستمر فعالياتها حتى ٦ أبريل المقبل.

سيطر الفريق الكيني بشكل كبير على مجريات اللعب بفضل الإرسال القوي والضربات الساحقة والإعداد الجيد؛ حتى نجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجتها كالتالي :٢٥-١٥ و٢٥-١٩ و٢٥-١٨.

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