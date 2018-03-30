فاب الكاميروني يفوز على جامعة زيمبابوي ببطولة أفريقيا للطائرة

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بنادي فاب الكاميروني الفوز على نظيره فريق جامعة زيمبابوي في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور الأول من بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة التي ينظمها النادي الأهلي وتستمر فعالياتها حتى٦ أبريل المقبل.



ونجح الفريق الكاميروني في التحكم بسير المباراة مستغلا نقص خبرات لاعبي جامعة زيمبابوي لينهي المباراة لصالحه بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتيجتها كالتالي: ٢٥-١٦ و٢٥-١٦ و٢٥-١٢.