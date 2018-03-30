انتظام الرباعي الدولي فى تدريبات الزمالك

انتظم الثنائي الدولي طارق حامد وأحمد الشناوي لاعبي نادي الزمالك في تدريبات الفريق اليوم بعد عودتهما من معسكر المنتخب الأول.



كما انتظم الثنائي احمد فتوح وعمر صلاح بعد عودتهما من المنتخب الاوليمبي.



ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الاثنين المقبل فى الإسماعيلية بالجولة الـ 30 للدوري الممتاز.