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فكر دينى

غدًا.. الأزهر يشارك بجناحٍ خاص في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

الجمعة 30/مارس/2018 - 04:46 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
أمل فوزي
يشارك الأزهر الشريف، بجناح خاصٍ في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ 14، التي تبدأ فعالياتها غدًا السبت، وتستمر حتى التاسع من أبريل المقبل.

ويستهدف الأزهر بهذه المشاركة، التواصل مع جميع فئات المجتمع؛ بهدف محاصرة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وﺑﻴﺎﻥِ ﻓَﻠﺴَﻔﺔِ ﺍﻟﻤُﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳُﺶ ﺍﻟﺴَّﻠﻤﻲ، ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭالحوار وقبول الآخر، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻮسطي المعتدل.

ويتضمن جناح الأزهر في المعرض العديد من الإصدارات والدوريات والحوليات العلمية، المعروضة في مختلف أركان الجناح، حيث يقدم ركن "مجمع البحوث الإسلامية" لزواره نحو مائة إصدار جديد من إنتاج المجمع في موضوعات تجديد الفكر الإسلامي وقضايا المواطنة والتعايش ومواجهة الإلحاد وغيرها من القضايا المعاصرة.

ويتضمن ركن "قطاع المعاهد الأزهرية" نماذج من مناهج الأزهر المطورة لمختلف المراحل التعليمية، فيما يقدم ركن "رواق الجامع الأزهر" عدة إصدارات تستهدف مواجهة شبهات الجماعات المتطرفة وتفنيدها، أما ركن مركز الأزهر للترجمة فيعرض نماذج من ترجماته البالغة 152 كتابًا ب (13) لغة، لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا ونشر الصورة الحقيقية للإسلام.

ويقدم جناح الأزهر ركنا للفتوى، يضم نخبة من علماء الأزهر، للرد على استفسارات زوار المعرض فيما يهم شؤون حياتهم الدينية والدنيوية.

كما ينظم الجناح العديد من الأنشطة وورش العمل المخصصة للأطفال، بالإضافة لعرض أعداد مجلة نور، التي تصدرها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، باللغتين العربية والانجليزية.

ويساهم الأزهر الشريف في سلسلة الندوات والفعاليات التي تنظمها إدارة المعرض، حيث يشارك الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر في ندوة بعنوان "شباب مصر.. آمال وطموحات"، مع د.مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

ويشارك الدكتور محيى الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في ندوة تحت عنوان "المشتركات الإنسانية وأثرها في دعم التعايش السلمي"، فيما يتحدث الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، في الندوة المخصصة للتعريف بدور مركز الأزهر للترجمة في نشر الثقافة الإسلامية.

ويقع جناح الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، بجانب القبة السماوية، بمكتبة الإسكندرية.


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