موسكو: أمريكا تحاول الاتصال بالدبلوماسيين الروس المطرودين من واشنطن

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن وزارة الخارجية الروسية كشفها أن أجهزة الأمن الأمريكية تحاول الاتصال بالدبلوماسيين الروس المطرودين من واشنطن، على خلفية محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال.



وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، استدعاء سفراء عدد من الدول التي سبق وأن طردت الدبلوماسيين الروس من أراضيها إلى مقر الوزارة في موسكو.



وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، أن موسكو قررت طرد عدد من دبلوماسيي تلك الدول كرد انتقامي على طرد الدبلوماسيين الروس من أراضي تلك الدول.



وبحسب الوكالة فإن روسيا قررت طرد 4 دبلوماسيين بولنديين، و3 من الدبلوماسيين الليتوانيين، ودبلوماسيين اثنين من ايطاليا، ودبلوماسي واحد من دولة لاتفيا، بالإضافة إلى اثنين من البعثة الدبلوماسية الهولندية، والملحق العسكري لاستونيا.



وطالبت الخارجية الروسية لندن بتقليص بعثتها الدبلوماسية في موسكو لتتساوى مع عدد البعثة الدبلوماسية الروسية في بريطانيا.