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«الأزهر» يدين قمع الاحتلال لمسيرات الفلسطينيين السلمية في «يوم الأرض»

الجمعة 30/مارس/2018 - 04:49 م
صدى البلد
محمد شحتة
أدان الأزهر الشريف بشدة، قمع قوات الاحتلال الصهيوني الوحشي، اليوم الجمعة، للمظاهرات والمسيرات السلمية التي نظمها أبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ (42) ليوم الأرض، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحى.

وشدد الأزهر على دعمه ومساندته الكاملة للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة، وانتفاضته الباسلة ضد سياسة مصادرة الأراضي والتهويد التي تنتهجها قوات الاحتلال، مؤكدًا أحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بدعم الشعب الفلسطيني في صموده وكفاحه الوطني، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وقف الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.

وأعرب الأزهر الشريف عن خالص العزاء في شهداء الشعب الفلسطيني المناضل، سائلًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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