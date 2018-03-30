"المطار" في أسبوع .. السيطرة على حريق بصالة 4.. المعتمرون يواصلون التوافد لمغادرة الأراضي المقدسة.. صرف العاملين قبل موعدهم للتصويت في الانتخابات.. الاستعداد لتفتيش أمني بريطاني

السيطرة على حريق داخل غرفة التحكم بصالة 4 في مطار القاهرة

مطار القاهرة يستعد لاستقبال وفد أمني بريطاني منتصف أبريل

وفد من الشرطة الأمريكية وذويهم يصل إلى القاهرة فى زيارة سياحية

المطار يصرف العاملين قبل موعدهم للتصويت في انتخابات الرئاسة

المعتمرون يواصلون التوافد على مطار القاهرة استعدادا للمغادرة إلى الأراضي المقدسة

أسبوع حيوي حافل بالأحداث المتعاقبة شهده مطار القاهرة الدولي، خلال ساعاته التي تنطوي أخر أحداثها اليوم الجمعة، حيث استهل المطار بحادث حريق، إذ تمكنت قوات الحماية المدنية بمطار القاهرة الدولي، صباح "السبت" المنقضي، من السيطرة على حريق محدود، نشب بوحدات تحكم الصوت، الموجودة داخل غرفة التحكم بصالة 4 بالمطار، قبل أن يمتد إلى باقي غرفة التحكم.وقالت مصادر بالمطار، إن سلطات إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء عاطف صالح، تلقت إخطارا بنشوب حريق داخل غرفة التحكم بصالة 4 داخل المطار، وعلى الفور تم التحرك من قبل قوات الحماية المدنية، وإخطار إدارة مرفق إسعاف المطار برئاسة الدكتور إبراهيم حسن، وتم السيطرة على الحريق، وتولت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة، لمعرفة أسباب الحريق.وفي نفس اليوم، استقبل المطار، وفد من رجال الشرطة الأمريكية وذويهم، وذلك فى زيارة لمصر وزيارة الأماكن والمعالم السياحية.وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن وفدا من ضباط الشرطة الأمريكية وأسرهم، وصلوا على رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.وتأتي زيارة الوفد الذي يترأسه ضابط أمريكى من أصل مصرى يدعى بيير جرجس، بدعوة من السلطات المصرية للضباط الأمريكيين، فى إطار تعزيز التعاون بين الشرطة المصرية والأمريكية.كان فى استقبال الوفد عدد من القيادات بمطار القاهرة الدولى، من بينهم مجدى إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي والعلاقات العامة بشركة الميناء، وتم تسهيل جميع الإجراءات لوصول الوفد وخروجهم من صالة كبار الزوار بمطار 3.وعلى الجانب الأخر، يواصل المطار، استقبال أفواج المعتمرين المغادرين إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك عمرة شهر رجب، بعد توقف 5 أشهر .وقالت، مصادر بمبنى الركاب 1 بالمطار، إن عدد من المعتمرين وصلوا مطار القاهرة، مساء اليوم، استعدادا للسفر إلى الأراضى المقدسة لأداء العمرة، وتم إنهاء إجراءات سفرهم من مبني الركاب رقم "1" على الطائرات المتجهة إلى جدة، لتبدأ بشائر المعتمرين مغادرة المطار.وانطلق موسم العمرة، للعام الحالي، أول شهر مارس الجاري، بعد اعتماد وزارة السياحة المصرية، الضوابط الجديدة لموسم العمرة الحالي، والتي أعطت الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل، خاصة بعد أن وضعت السعودية، سقفا لعدد المعتمرين المصريين في هذا الموسم وهو 500 ألف تأشيرة، منهم 100 ألف تأشيرة فقط في رمضان.وخلال أيام الانتخابات الرئاسية، قررت سلطات مطار القاهرة الدولي صرف العاملين بالمطار ساعتين قبل موعدهم المحدد، لتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية بين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى، والتي تنتهي غدا، الأربعاء.وقالت مصادر بشركة الميناء إنه تم صرف العاملين بالمطارات وكذلك الشركات المحيطة ساعتين قبل الموعد المحدد، تشجيعا على التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوتهم وممارستهم حقهم الدستوري، مؤكدة أن ذلك لم يؤثر علي سير العمل بالمطار داخل صالات السفر والوصول، وشهد المطار انتظاما تاما في إقلاع الرحلات دون أي تأخيرات تذكر.وانتهى الاسبوع، باستعداد سلطات مطار القاهرة الدولي، لاستقبال وفد أمني بريطاني منتصف أبريل المقبل، وذلك لمتابعة الأجراءات الأمنية بالمطار وهو التفتيش المعتاد من السلطات البريطانية، وقد اجتازته سلطات مطار القاهرة أكثر من مرة فى وقت سابق.وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، أن المطار يستقبل زيارة الوفد البريطاني بشكل شبه دوري مرتين خلال العام، للتفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع فى المطار، وذلك منذ دخول الراكب حتى الصعود إلى الطائرة للرحلات المتجهة إلى لندن.وأضافت المصادر، إن الوفد سيتابع الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الركاب داخل صالات السفر والبضائع على الرحلات الجوية المتجهة إلى لندن، بالإضافة إلى إجراءات تأمين حاويات الطعام الخاصة بالركاب، ومتابعتها منذ خروجها من المطابخ الخاصة، وحتى شحنها على الطائرات.وأوضحت المصادر، أن الوفد سيتابع ايضا حركة الركاب منذ دخول المسافر إلى الصالات حتى الصعود إلى الطائرة، بالإضافة إلى متابعة شحن البضائع على الطائرات المتجهة إلى لندن.