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ملتقى توظيفي بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم.. الأحد

السبت 31/مارس/2018 - 03:00 ص
ملتقى توظيفي بكلية
ملتقى توظيفي بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم
ا ش ا
تنظم كلية التربية للطفولة المبكرة (رياض الأطفال) بجامعة الفيوم غدا الأحد الملتقى التوظيفي الثاني لخريجات الكلية.

وقالت الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد الكلية إن الملتقى الثاني للتشغيل والتدريب لطالبات وخريجات الكلية يهدف إلي توفير فرص عمل للشباب بالقطاعات المختلفة ويشارك فيه عدد من رجال الأعمال وأصحاب المدارس الخاصة.

كما يوفر الملتقى التدريب والـتأهيل اللازم للطالبات على العمل وتقوية مهاراتهن من خلال التعاقد على دورات تدريبية.

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