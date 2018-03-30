خطيب الأقصى : كل قرارات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بالأقصى باطلة ومرفوضة

قال الشيخ محمد سليم محمد علي، خطيب المسجد الأقصى المبارك ، "إن كل الإجراءات والقرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالمس بالمسجد الأقصى وما حوله، قرارات باطلة ومرفوضة ولا نعترف بها ولن نرضاها".



وحذر - في خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى اليوم - من عواقب هذه الإجراءات، مشددا على "أن المسجد الأقصى المبارك داخله وخارجه وما حوله هو للمسلمين وحدهم".



ودعا الخطيب، المواطنين إلى شد الرحال دائما إلى المسجد الأقصى المبارك، والصلاة اليومية فيه والرباط برحابه الطاهرة، قائلًا: "الأرض التي أكرمنا الله تعالى بالرباط فيها تدعونا إلى الترابط والتعاضد والتعاون على كافة المستويات، لنكن يدا واحدة".