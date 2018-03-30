عودة 150 عائلة نازحة إلى مناطقها في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك العراقية

أعلن محافظ كركوك العراقية راكان الجبوري، اليوم الجمعة، عودة 150 عائلة نازحة إلى مناطقها في قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة، مؤكدا مضي حكومة كركوك المحلية بتنفيذ خطة إعادة الاستقرار للمناطق المحررة.



وقال الجبوري - بحسب قناة (السومرية نيوز) - "أشرفنا اليوم على عودة 150 عائلة من مخيمي (ليلان) بشكل طوعي وسنعمل على إعادة عائلات أخرى"، مؤكدا أن استمارات النازحين الراغبين بالعودة سيتم التدقيق فيها من قبل الجهات الأمنية ومن قبل لجان محلية شكلت في قضاء الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد.



وأضاف الجبوري "أننا ماضون بتنفيذ خطة إعادة الاستقرار للمناطق المحررة التي وضعتها الحكومة الاتحادية عبر تنفيذ 292 مشروعا في مجال تأهيل وصيانة مشروعات المياه والكهرباء والطرق إلى جانب الجهود الكبيرة لصندوق إعادة إعمار المناطق المحررة والمشاريع والأنشطة التي تنفذها المنظمات الدولية"