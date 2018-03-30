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برلمان

البدوي: لم أبدد اموال حزب الوفد .. والجريدة لن تغلق ما دمت حيا

الجمعة 30/مارس/2018 - 04:55 م
الدكتور السيد البدوي
الدكتور السيد البدوي
فريدة على - معتز الخصوصى
قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، إنه لم يبدد أموال الحزب خلال فترة رئاسته، مؤكدا أن أزمة نقص الأموال بدأت عقب الثورة بعد صرف مرتبات العاملين بالجريدة دون الحصول على إعلانات، لافتا إلى أن هذه أزمة واجهت جميع الصحف.

وأضاف البدوي خلال كلمته على هامش انتخابات رئاسة الوفد المنعقدة حاليا: "لجريدة لن تغلق ما دامت حيا.. مين يقدر يفصل صحفي أو لا يمنحه مرتبه".

وهتف اعضاء الحزب للبدوي خلال إلقاء كلمته مرددين شعارات: بنحبك يا بدوي".

ويجرى حزب الوفد انتخاباته الداخلية اليوم، الجمعة 30 مارس، لانتخاب رئيس جديد للحزب لخلافة الدكتور السيد البدوي، وذلك بعد توليه رئاسة الحزب لمدة 8 سنوات خلال فترتين.

ويترشح فى انتخابات رئاسة حزب الوفد كل من المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء الهيئة الوفدية على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوى.

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