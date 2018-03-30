خطيب الحرم المكي: محاربة أعداء الله للمسلمين مستمرة بدون جدوى

قال الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، إمام المسجد الحرام؛ إنه لم يقتصر أعداء الله على التمسك بدينهم الباطل، بل هم يقاتلون مَن كان على ملة الإسلام ليصدوهم عنه عداوةً لدين الله ولمَن قام به، فهم يقاتلون المسلمين عن دين وعقيدة.



وأوضح «غزاوي» خلال إلقائه لخطبة الجمعة بالحرم المكي، أنه لا تزال محاولاتهم الجادةُ والمتكررة حتى يحققوا هدفَهم المنشود «وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا»، مشيرًا إلى أن المؤمنين الصادقين متمسكون بدينهم لا يطلبون له بدلًا ولا يبغون عنه حولًا، فالإيمان حين تخالط بَشاشتُه القلوب فلا يمكن للمؤمن أن يتخلى عن دينه فضلًا عن أن يرتد عنه مهما كانت الأسباب.



وأضاف: ومما هو متقرر في عقيدة المؤمن أن مَن رجع عن الإسلام إلى الكفر وانقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا؛ بل الخسارة والوبال تعود على تارك دينه.

