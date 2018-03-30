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رياضة

ثلاثي مصري في نصف نهائي بطولة ماكاو المفتوحة للإسكواش

الجمعة 30/مارس/2018 - 04:56 م
عمر مسعد
عمر مسعد
ا ش ا
أسفرت مباريات الدور ربع النهائي من بطولة ماكاو المفتوحة للإسكواش للرجال والسيدات، التي تستمر حتى الأول من أبريل المقبل، عن بلوغ ثلاثة لاعبين مصريين للدور نصف النهائي من البطولة، حيث تأهل عمر مسعد (المصنف الثاني في البطولة) إلى المربع الذهبي لمنافسات الرجال، كما صعدت كل من نوران جوهر (المصنفة الثانية في البطولة) وسلمى هاني (المصنفة السابعة في البطولة) إلى الدور ذاته في منافسات السيدات.

تغلب المصري عمر مسعد على القطري عبد الله التميمي بثلاثة أشواط مقابل شوطين (6-11 و 9-11 و 11-7 و 11- 9 و11-4)، بعدما حول تأخره بشوطين إلى الفوز بثلاثة أشواط متتالية.

ومن المقرر أن يلتقي عمر مسعد في الدور نصف النهائي من البطولة مع لاعب هونج كونج ماكس لي (المصنف الرابع في البطولة) الذي فاز على مازن هشام بنتيجة (3 - 0).

وفي السياق ذاته، تجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين لاعبي هونج كونج يب تسز فونج و ليو أو الذي تغلب على عمر عبد المجيد بنتيجة (3 - 0).

أما بالنسبة لمنافسات السيدات، حققت سلمى هاني مفاجأة كبرى بإقصاء الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الأولى في البطولة، عقب الفوز عليها بثلاثة أشواط نظيفة (11-9 و 11-8 و 11-9)، لتلتقي سلمى في نصف النهائي مع لاعبة هونج كونج جوى تشان.

وفي مواجهة مصرية خالصة، تغلبت نوران جوهر على مريم متولي بثلاثة أشواط دون رد بنتيجة (11-5 و 14-12 و 11-3)، حيث تواجه في نصف النهائي لاعبة هونج كونج أنى أو.

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