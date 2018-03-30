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رياضة

كاسونجو يؤدي التدريبات منفردًا في الزمالك

الجمعة 30/مارس/2018 - 04:54 م
صدى البلد
منتصر المرشدى - ملك موسى
خاض الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك تدريبات منفردة بالجري حول الملعب بسبب اصابته بشد في العضلة الخلفية.

كما أدى كاسونجو تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك.

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