ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ
ﻋﺎﺟﻞ
موسكو: أمريكا تحاول الاتصال بالدبلوماسيين الروس المطرودين من واشنطن
ارتفاع عدد شهداء مسيرة "العودة الكبرى" إلى 11 فلسطينيا
الأحد .. صرف المعاشات التأمينية لشهر أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم
روسيا تقرر طرد دبلوماسيي 6 دول بسبب أزمة "الجاسوس"
قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين المحتجين في غزة..فيديو
بعثة الاتحاد الإفريقي: انتخابات الرئاسة المصرية "نزيهة"
صحيفة أمريكية: مسئول في إدارة ترامب هدد دبلوماسيا برازيليا بقتل أولاده
شاهد.. "شطائر بيتزا" غامضة تصل القنصلية الأمريكية في روسيا قبل ساعات من إغلاقها
البدوي: انتخابات رئاسة الحزب احتفالية كبيرة للوفديين.. فيديو وصور
روسيا تستدعي سفراء الدول المتضامنة مع بريطانيا في قضية "الجاسوس"
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
EN
الجمعة 30 مارس 2018 - 20 : 05 م
القائمة
الرئيسية
أهم الأخبار
ملفات
أخبار البلد
برلمان
محافظات
حوادث
رياضة
فن
توك شو
اقتصاد
القراء يكتبون
أخبار العالم
بنات البلد
منوعات
سيارات
ساحة رأي
فكر دينى
ثقافة
فيديو
صور
القراء يكتبون
المزيد
أخبار العالم
بنات البلد
منوعات
سيارات
ساحة رأي
فكر دينى
ثقافة
فيديو
صور
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716
«إير فرانس» تلغي 25% من رحلاتها بسبب إضراب العاملين
شهيد ثامن برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح
سياسي: تحسين معيشة المصريين أقوى تحدٍ ينتظر السيسي
تبرئة أرملة مهاجم ملهى ليلي في فلوريدا من التهم الموجهة لها
ثلاثي مصري في نصف نهائي بطولة ماكاو المفتوحة للإسكواش
طارق فهمي يكشف عن أهم التحديات التي تنتظر السيسي في ولايته الثانية
البدوي: لم أبدد اموال حزب الوفد .. والجريدة لن تغلق ما دمت حيا
«الخارجية»: مؤتمر إقليمي أفريقي لتبادل الخبرات بشأن الانتخابات
«الأزهر» يدين قمع الاحتلال لمسيرات الفلسطينيين السلمية في «يوم الأرض»
ريم حرب: يوم الأرض رسالة للعالم بأن حلم العودة اقترب
رياضة
كاسونجو يؤدي التدريبات منفردًا في الزمالك
الجمعة 30/مارس/2018 - 04:54 م
Tweet
منتصر المرشدى - ملك موسى
خاض الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك تدريبات منفردة بالجري حول الملعب بسبب اصابته بشد في العضلة الخلفية.
كما أدى كاسونجو تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك.
Tweet
ترشيحاتنا
وزير الأوقاف يُحذر من «مقولة» شائعة بين الناس تحرمهم دخول الجنة
6 علامات تؤكد إصابتك بـ«الضغط النفسي».. تعرف عليها
رشاد عبده: الرئيس السيسي أوصى وزير المالية بزيادة إيرادات الدولة.. فيديو
"حفني" يشارك في مران الزمالك رغم إصابة ابنته الخطيرة
ابن الوز عوام .. شاهد أهداف ومهارات سيف ابو تريكة بعد اقتراب ضمه للمنتخب
إطلالات المشاهير خلال أسبوع... سعر خيالي لحذاء هيفاء.. هيدي كرم بإطلالة جريئة
شاهد.. نص خطاب كتبه "العندليب الأسمر" أثناء فترة مرضه
عمرو عزت سلامة ينسحب من الإشراف على انتخابات رئاسة الوفد
تامر حسني يصل مطار جدة استعدادا لحفل مدينة الملك عبد الله.. صور
ثلاثي مصري في نصف نهائي بطولة ماكاو المفتوحة للإسكواش
فى عيد ميلادها.. شاهد أغرب إطلالات سيلين ديون
أزمات الرياضيين على الشاشة في 2018.. إيقافات وخناقات وسباب
تعليقات فيسبوك
تعليقات صدى البلد
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ
محمد صلاح يتلقى صدمة قبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي
ابن الوز عوام .. شاهد أهداف ومهارات سيف ابو تريكة بعد اقتراب ضمه للمنتخب
المخرج محمد نصر يوجه رسالة خاصة لـ"أبو تريكة"
تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام طنطا بالدوري العام
بالأرقام .. محمد صلاح ملك التبرعات والأعمال الخيرية
أسطورة الكرة الأرجنتينية يهاجم كوبر.. ويغازل اتحاد الكرة
شاهد..مرتضى منصور يهدي بطولة بنات اليد لوزير الشباب والرياضة
تعرف على موعد مباريات الفراعنة أمام الكويت وكولومبيا وبلجيكا
الأهلي يستقر علي إنهاء إعارة صالح جمعة نهاية الموسم
رونالدو يطالب ريال مدريد بضم صلاح ونيمار ويرفض ليفاندوفسكي
"فيفا" يوجه ضربة قاسية لإنجلترا في مونديال روسيا
"حفني" يشارك في مران الزمالك رغم إصابة ابنته الخطيرة
وكيل تشريعية النواب: غرامة مقاطعي الانتخابات حق فرضه الدستور
أبو تريكة يعود إلى مصر منتصف أبريل.. ويتلقى عرضا من «أون سبورت»
ابن الوز عوام .. شاهد أهداف ومهارات سيف ابو تريكة بعد اقتراب ضمه للمنتخب
ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ
إطلالات المشاهير خلال أسبوع... سعر خيالي لحذاء هيفاء.. هيدي كرم بإطلالة جريئة
70 صورة ترصد انتخابات رئاسة حزب الوفد
أفكار بسيطة لتنسيق التنورة الـ"sequinned".. صور
فى عيد ميلادها.. شاهد أغرب إطلالات سيلين ديون
الصحة: إعادة فتح مستشفى نور الحياة للخصوبة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات.. مستندات
فيديو
أزمات الرياضيين على الشاشة في 2018.. إيقافات وخناقات وسباب
ابن الوز عوام .. شاهد أهداف ومهارات سيف ابو تريكة بعد اقتراب ضمه للمنتخب
بكري: السيسي حصل على 97% في أشهر المحافظات المنتمية للإخوان.. فيديو
مصطفى بكرى عن الأحزاب السياسية: العدد فى الليمون.. فيديو
بكري يطالب بتدشين حزب سياسي للدولة..فيديو
ﺗﺼﻮﻳﺖ
هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟
نعم
74%
لا
22%
لا أهتم
4%
هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟
نعم
لا
لا أهتم
تصويت
النتائج
ساحة رأي
نسرين حجاج تكتب: سلاما بلادى
تقى سيد تكتب: أنت سيئ في نظر أحدهم
نصر فتحى اللوزى يكتب: حسن الاختيار .. وحق الشهيد
عاطف فتيح يكتب: إنهم المصريون يا سادة
أرسل مشاركتك